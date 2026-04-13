13. 4. Aleš
Předčasně přišla o maminku i staršího bratra. S tátou má Jandová čím dál lepší vztah

Marta Jandová
Marta JandováFoto: GWUZD PAVEL
Marta Jandová
Marta JandováFoto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Šťastné dětství, které prožila v rodině se slavným otcem a pečující maminkou, vystřídal v sedmnácti šok, když musela ze dne na den dospět. "Smrt mámy byl konec. Věděli jsme, že je to tlustá čára za naší rodinnou idylkou," zavzpomínala Marta Jandová. 13. dubna zpěvačka slaví 52. narozeniny.

Marta Jandová měla odmalička k hudbě velmi blízko, přesto být zpěvačkou nechtěla. Vystudovala střední školu ekonomickou se zaměřením na jazyky. Poté chtěla studovat tlumočnictví, ale nevzali ji, i když se v té době domluvila velmi dobře anglicky, španělsky a francouzsky. Během střední školy absolvovala také roční studijní pobyt v USA, kam odjela krátce poté, co její maminka prohrála boj s rakovinou. O pár let později této nemoci podlehl i její starší bratr Petr.

V devatenácti odjela za svou tehdejší láskou do Německa, kde si postupem času vybudovala úspěšnou kariéru jako zpěvačka v rockové kapele. Po návratu do Prahy na pěvecké úspěchy navázala, objevila se i jako porotkyně v několika talentových soutěžích. Na další zajímavosti ze života Marty Jandové se podívejte do naší galerie.

Dětství

Marta Jandová
Marta JandováFoto: Profimedia

Kdyby existovala cestovní kancelář pro cesty v čase, já bych se vždycky chtěla vracet jen do svého dětství, zasnila se Marta Jandová v pořadu 13. komnata. S láskou prý vzpomíná nejen na prázdniny na chalupě, ale také na deset let, které prožila na pražských Vinohradech. 

Jako malá prý nikdy nechtěla být slavná, protože jí vadilo, když lidé zastavovali jejího tatínka, zpěváka Petra Jandu. Měla v plánu studovat jazyky a věnovat se překladatelství. Nakonec se proslavila právě jako zpěvačka v rockové kapele.

