Marta Jandová měla odmalička k hudbě velmi blízko, přesto být zpěvačkou nechtěla. Vystudovala střední školu ekonomickou se zaměřením na jazyky. Poté chtěla studovat tlumočnictví, ale nevzali ji, i když se v té době domluvila velmi dobře anglicky, španělsky a francouzsky. Během střední školy absolvovala také roční studijní pobyt v USA, kam odjela krátce poté, co její maminka prohrála boj s rakovinou. O pár let později této nemoci podlehl i její starší bratr Petr.
Předčasně přišla o maminku i staršího bratra. S tátou má Jandová čím dál lepší vztah
Šťastné dětství, které prožila v rodině se slavným otcem a pečující maminkou, vystřídal v sedmnácti šok, když musela ze dne na den dospět. "Smrt mámy byl konec. Věděli jsme, že je to tlustá čára za naší rodinnou idylkou," zavzpomínala Marta Jandová. 13. dubna zpěvačka slaví 52. narozeniny.
V devatenácti odjela za svou tehdejší láskou do Německa, kde si postupem času vybudovala úspěšnou kariéru jako zpěvačka v rockové kapele. Po návratu do Prahy na pěvecké úspěchy navázala, objevila se i jako porotkyně v několika talentových soutěžích. Na další zajímavosti ze života Marty Jandové se podívejte do naší galerie.
Dětství
„Kdyby existovala cestovní kancelář pro cesty v čase, já bych se vždycky chtěla vracet jen do svého dětství,“ zasnila se Marta Jandová v pořadu 13. komnata. S láskou prý vzpomíná nejen na prázdniny na chalupě, ale také na deset let, které prožila na pražských Vinohradech.
Jako malá prý nikdy nechtěla být slavná, protože jí vadilo, když lidé zastavovali jejího tatínka, zpěváka Petra Jandu. Měla v plánu studovat jazyky a věnovat se překladatelství. Nakonec se proslavila právě jako zpěvačka v rockové kapele.
Dětství
„Kdyby existovala cestovní kancelář pro cesty v čase, já bych se vždycky chtěla vracet jen do svého dětství,“ zasnila se Marta Jandová v pořadu 13. komnata. S láskou prý vzpomíná nejen na prázdniny na chalupě, ale také na deset let, které prožila na pražských Vinohradech.
Jako malá prý nikdy nechtěla být slavná, protože jí vadilo, když lidé zastavovali jejího tatínka, zpěváka Petra Jandu. Měla v plánu studovat jazyky a věnovat se překladatelství. Nakonec se proslavila právě jako zpěvačka v rockové kapele.
Maminka
V pouhých sedmnácti letech se musela Marta Jandová vyrovnat se smrtí své maminky, jež podlehla rakovině. „Maminka byla šéf, všechno řídila. Smrt mámy byl konec. Věděli jsme, že je to tlustá čára za naší rodinnou idylkou. Naposledy jsem ji viděla 17. dubna. Bylo to po mých narozeninách, a protože měla narozeniny i moje babička, tak jsme uspořádali oslavu ve Zlíně. Ona už byla hrozně hubená, jen to bříško měla plný nádorů. Zemřela o pár dní později, 23. dubna. A i když už asi věděla, že zemře, nechtěla se se mnou loučit nadobro,“ zavzpomínala na nejtěžší chvíle svého života v dokumentu, který vysílala Česká televize v roce 2010.
Bratr
Smrt maminky nebyla jedinou ranou, která slavnou rodinu postihla. „V době, kdy umřela maminka, už byl brácha vlastně taky smrtelně nemocnej. Oženil se a odstěhoval se ke svojí ženě,“ řekla Jandová v pořadu 13. komnata. Petr Janda mladší pak s nádorem mozku bojoval dlouhých deset let. V okamžiku, kdy zemřel, měla Jandová zrovna koncert v Německu. „Když jsem si pak zapnula mobil, měla jsem zprávu na záznamníku. Byla od táty. Řekl jen ‚Martičko, zavolej mi. Péťa nám umřel,‘ “ svěřila se Jandová.
Tatínek
Slavný zpěvák Petr Janda se svou kapelou Olympic v době Martina dětství hodně cestoval, a když přijel domů, nechtěl být na děti přísný. Po smrti maminky a bratra zbyli sami dva. Jandová přiznává, že s postupujícím věkem se jejich vztah neustále zlepšuje. "Čím jsme starší, tím se méně hádáme," řekla pro Expres. Tráví spolu i velké množství volného času. "My máme chatu na tátově pozemku a třeba o prázdninách se vídáme skoro každý den. Já zajdu k němu na kafe nebo on přijde na návštěvu," rozpovídala se zpěvačka.
Nevlastní matky
„Když zemřela maminka, říkala jsem si, že vždycky budu tolerantní k tátovým novým partnerkám,“ prohlásila Jandová, která skvěle vycházela jak s Martinou Jandovou, která má s Petrem Jandou dceru Elišku, tak s jeho současnou ženou Alicí (na fotografii). Problém prý částečně měla jen s velkým věkovým rozdílem. „Chtěla jsem, aby měl ženskou, která bude spíš ve věku matky než mladší sestry. Když pak přivedl napřed Alici, říkala jsem mu: ‚No nepřeháněj to, vždyť je o sedm let mladší než já!‘ Jenže když vidím, že je táta šťastnej… On se prostě zamiloval. Hlavně ať jim to klape,“ prohlásila pro magazín Ona Dnes.
Život v zahraničí
Po smrti maminky odjela Jandová na rok studovat do Ameriky. Po návratu dodělala střední školu a po maturitě se odstěhovala za svým budoucím manželem Thorstenem Mewesem do Německa. Tam nakonec strávila šestnáct let a vybudovala si tam úspěšnou kariéru s rockovou kapelou Die Happy.
Rocková kapela
Die Happy vznikli v německém Ulmu v roce 1993. "Nikdy jsem vlastně zpěvačkou být nechtěla. Ale pak mě ukecali kluci z kapely. Až pak jsem zjistila, že bez toho nemohu žít," zavzpomínala na vznik kapely. Anglicky zpívající skupina se proslavila svojí čtvrtou deskou Supersonic Speed se stejnojmenným singlem. Dodnes má na kontě přes deset studiových nahrávek a několik DVD.
První manžel
Prvním manželem zpěvačky byl spoluhráč z Die Happy Thorsten Mewes. "Bylo mi 19, když jsme se dali dohromady a v 21 letech už jsem byla vdaná. Byl to můj první vážný vztah," zavzpomínala Jandová, která se vdávala v roce 1995 a manželství skončilo o tři roky později. Dodnes však zůstali přátelé. "Je to můj nejlepší klučičí kamarád," říká zpěvačka, která je pyšná na to, že si ex partner skvěle rozumí s jejím současným manželem a dokonce spolu dokáží strávit i víkend.
Láska se slavným zpěvákem
Po rozvodu tvořila Jandová pár s kdysi velmi populárním zpěvákem Sashou. „Chodili jsme spolu čtyři a půl roku. A byla to láska mýho života. V německém bulváru nás dokonce chtěli zvolit vysněným párem roku. Jenže bohužel, jakmile vás někdo nazve vysněným párem, většinou to končí. To se stalo i nám,“ řekla o jejich rozchodu Jandová. „Myslím, že oba nevíme, co se stalo. Nikdo novej v tom nebyl. Prostě najednou z ničeho nic to nebylo. Bohužel je to tak, ale i hezký věci někdy musí skončit,“ popsala iDnes důvody rozchodu.
Konečně ten pravý
Už více než jedenáct let tvoří Jandová pár s gynekologem Miroslavem Vernerem, se kterým má desetiletou dceru Marušku. „Naše první rande bylo naslepo, protože nás dohodili kamarádi. Mně řekli, že se chce Míra se mnou setkat, Mírovi zase řekli, že jsem ho potkala v nemocnici a že jsem jim podstrčila telefonní číslo, ať mi určitě zavolá. Oba jsme si mysleli, že nás balí ten druhý. Po první schůzce následovaly další, ale stále to bylo platonické. Když jsem byla v Německu na festivalu, napadlo mě, že bych za Mírou přiletěla do Chorvatska. Tak jsem mu to nabídla a on mi napsal zprávu: ‚Jestli chceš, budu moc rád, když přiletíš.‘ A tak jsme si 27. června 2011 dali naši první pusu. O tři roky později, v ten samý den, jsme se vzali,“ popsala zpěvačka pro časopis Marianne.
Vytoužená dcera
Jandová se nikdy netajila tím, že touží po vlastní rodině. Otěhotnět se jí podařilo až v devětatřiceti. K dceři Marušce ale sourozenec už nepřibude. „Snažili jsme se dlouho, ale nevyšlo to. Maruška se nám pak přiznala, že zničila mapu, která vede z nebe ke mně do břicha, protože nechtěla, aby přišel nikdo jiný,“ řekla Blesku Jandová. Svou dceru se také rozhodla chránit před publicitou a na sociálních sítích zásadně neukazuje její tvář.
Porotkyně v talentových soutěžích
V roce 2009 přijala nabídku stát se porotkyní první řady Česko Slovenské SuperStar. Jejími kolegy se stali Pavol Habera, Ondřej Hejma a Dara Rolins. V porotě se objevila i v roce 2015. Mimo to byla jednou z tváří show Hlas Česko Slovenska a účinkovala i v reality show Česko Slovensko má talent.
Působení v seriálech
Jandová patřila ke stálicím seriálu Gympl s (r)učením omezeným, který v letech 2012-2013 vysílala TV Nova. Ztvárnila tu postavu Jany "Džajny" Pelnerové, učitelky angličtiny, výtvarné výchovy a hudební výchovy na gymnáziu. Ze seriálu odešla poté, co otěhotněla. Mihla se také v seriálech Doktoři z Počátků a Ordinace v růžové zahradě.
Milovnice psů
Ještě v Německu si pořídila fenku Parson Russell teriéra jménem Katze. "Můj bývalý manžel chtěl tuhle rasu, a když si našel pejska, volal mi, že chovatelce ještě zbývá jedna fenečka, o kterou nikdo nestojí, protože má méně flíčků, než je pro tuto rasu obvyklé," řekla Blesku zpěvačka, které si ke Katze pořídila nalezence Kašpara. Když se ale zpěvačce narodila dcera, Katze musela z domu. "Byla hodně nervózní a taková nesvá. Prostě jí Maruška asi nesedla. A tak jsem jí dala mé tetě, která žije na vesnici. A tam je šťastná."
Kašpar ovšem dlouho sám nebyl. "Můj kamarád, který zachraňuje nalezence, mi ukázal Melichara a ten už u nás zůstal," prozradila zpěvačka, jak přišla k fence Zaře.
Vášnivá chalupářka
Marta Jandová je vášnivá chalupářka a miluje práci na zahradě. Společně se současnou a bývalou manželkou svého otce – Alicí Jandovou a Martou Jandovou vymyslela pořad, kde se rozhodly svépomocí zrekonstruovat chalupu, kterou si Martina koupila. Své snažení ukazují fanouškův v pořadu „Jando.víc“ na YouTube.
Rodina
Za nejcennější považuje zpěvačka čas strávený s rodinou. "Kolikrát se mi nechce ani na koncert a raději bych byla na zahradě nebo v hospůdce, kterou máme u nás na chalupě a kde každého znám od dětství," přiznává zpěvačka.