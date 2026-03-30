Přestože se o jménech účastníků StarDance z řad celebrit vždy čile spekuluje, Česká televize, která za projektem stojí, jejich jména odtajňuje jen pomalu. Nyní prozradila první jméno. O titul královny tanečního parketu se utká zpěvačka Marta Jandová.
Marta Jandová jde do tanečního boje: StarDance má první hvězdu
Přestože taneční show StarDance opanuje televizní obrazovky až na podzim, přípravy na ni začínají o mnoho měsíců dříve, protože soutěžící musí mít čas na tréninky. Nyní je oficiálně venku první jméno VIP soutěžící.
„Na parket letošního StarDance míří rocková dračice a oblíbená zpěvačka Marta Jandová,“ pochlubili se tvůrci pořadu první soutěžící na profilu na Instagramu. „Mikrofon mění za taneční boty a my si od toho slibujeme pořádnou jízdu. Sedne jí víc waltz, nebo ohnivá samba? Těšíte se, jak to rozbalí?“ vyzývají fanoušky k diskusi. Těm udělala účast Jandové velkou radost a už nyní jí vyjadřují obrovskou vlnu podpory. A i když je Jandová zatím jediným oficiálně potvrzeným jménem, v zákulisí se proslýchají i další.
„Na nabídku už kývl zpěvák Vojta Dyk,“ prozradil zdroj z Kavčích hor magazínu Super.cz. V publiku jistě nebude chybět jeho manželka Tatina Dyková, která byla jednou z těch, kdo minulý rok vystupovali ve StarDance tour. Sama se soutěže účastnila v roce 2007, kdy spolu s tanečníkem Petrem Čadkem obsadila stříbrnou příčku. Diváci tehdy až do finále netušili, že herečka byla v té době těhotná. Se svým tehdejším manželem Pavlem Čechákem čekala druhého syna Cyrila.