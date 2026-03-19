Bojovnice Clashe Dominika Elischerová tento týden v Thajsku podlehla zraněním, která utrpěla po srážce s nákladním autem. Její smrt pochopitelně nejhůř zasáhla její rodinu. Maminka Petra Soukup Elischerová se rozpovídala o tom, jaký byl její poslední kontakt s milovanou dcerou.
„Poslední hovor před smrtí“: Maminka Dominiky Elischerové popsala mrazivé detaily z Thajska
Svět bojového sportu zasáhla tento týden drtivá zpráva o smrti Dominiky Elischerové, známé jako Mína. Její maminka prozradila, jaký byl jejich poslední rozhovor a jak by chtěla, aby vypadal dceřin pohřeb.
I když její dcera odjela trénovat do Thajska, každý den si našla čas, aby s maminkou prohodila pár slov. „Volaly jsme si přes WhatsApp v podstatě každý den. Naposledy jsme spolu mluvily chvíli předtím, než jela na ten osudný trénink. Mína Thajsko milovala, zbožňovala tamní tréninkové kempy a morálku v nich. Ten den mi ještě dělala prohlídku po vile, kam se zrovna přesunula, aby nebyla sama. Ukazovala mi buddhu, nad kterým se zrovna objevila duha. Byla šťastná,“ popisuje zdrcená matka poslední rozhovor se svým dítětem. Podle jejích slov pro Blesk Mína dávala na své zdraví velký pozor.
Čtěte také: Influencerka Mína nepřežila srážku s kamionem. Její smrt oznámila maminka
„Byla extrémně obezřetná! Dokonce se po každém tréninku hned dezinfikovala, protože měla strach z infekcí, s nimiž už měla zkušenost. Když se přesunula na ostrov Koh Samui, hned jsem se jí ptala, jestli ví, kde je nejbližší nemocnice. Odpověděla, že to má zjištěné. Na tyhle věci jsem opatrná a chtěla jsem, aby hned věděla, kam v případě nouze jet. Bohužel úroveň tamní péče v té konkrétní chvíli byla fatální problém,“ popsala Mínina maminka, která byla po dceřině nehodě odkázaná na zprostředkované zprávy. „Podle informací, které máme, došlo ke kolizi s náklaďákem. Mína jela na skútru a ten střet byl, bohužel, devastující. Navenek neměla žádná viditelná zranění, ale došlo k masivnímu vnitřnímu krvácení do břicha," řekla s tím, že se intenzivně snažili o převoz do lepšího zdravotnického zařízení, kde by Mína měla šanci na přežití.
„Ano, snažili jsme se přes pojišťovnu zajistit vrtulník do Bangkoku, kde je péče na úplně jiné úrovni. Bohužel komunikace s pojišťovnou byla v tu chvíli velmi pomalá. Aktivovali jsme všechny možné kontakty, od lidí z politiky až po vlivné známé, aby tam dostali lékařský tým, který by ji odoperoval. Ale když se to konečně začalo hýbat, bylo už pozdě. Mína kolem osmé večer našeho času zemřela…“ dodala nešťastně.
Maminka mladé bojovnice má také jasno v tom, jak chce svou dceru vyprovodit na její poslední cestu. „Nechci klasický pohřeb v ponuré obřadní síni, to bych nezvládla. Jednáme se Žlutými lázněmi o rozloučení venku. Mám představu, že popel uložíme do velké bílé lakované krabice, na kterou by všichni její přátelé, influenceři a kluci z gymu udělali barevný otisk prstu. Aby tam měla všechny své blízké u sebe.“