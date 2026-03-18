18. 3. Eduard
Přežila rakovinu i boj s vlastními démony. Kdo byla influencerka Dominika „Mína“ Elischerová?

Dominika Elischerová, MínaFoto: Profimedia
Dominika Elischerová, MínaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková

Život Dominiky Elischerové (†23) skončil tragicky příliš brzy. Přesto byl naplněný obrovskou vůlí a odhodláním. Už v útlém věku dokázala porazit vážnou nemoc a později se prosadila jak na divadelních prknech, tak na televizních obrazovkách. V soukromí ale sváděla náročný boj, který nebyl na první pohled vidět.

Zatímco většina dětí prožívala bezstarostné dětství, Dominika musela čelit realitě nemocnic. V šesti letech jí lékaři diagnostikovali leukémii, se kterou bojovala dva roky. Léčba byla velmi náročná – zahrnovala opakované odběry mozkomíšního moku i kostní dřeně, výrazné výkyvy váhy a také ztrátu jejích dlouhých vlasů.

Influencerka Mína nepřežila srážku s kamionem. Její smrt oznámila maminka

Celebrity

Cesta ke slávě

Zlom přišel v létě 2010, kdy dokončila poslední cyklus chemoterapie a mohla se naplno věnovat tomu, co ji naplňovalo. Herectví se pro ni stalo novou kapitolou života. „Mohli jste ji vidět v seriálech Vyprávěj, Gympl, Ulice a První republika. Malou roli dostala i ve filmu zahraniční produkce Poslední rytíři s Morganem Freemanem a Clivem Owenem, který se natáčel v Česku,“ uvedla tehdy pro Blesk její maminka.

Vedle televizních rolí se objevila i na divadelních scénách, kde si zahrála například po boku Václava Vydry v inscenaci Věrní abonenti.

Pod jménem Mína se postupně stala výraznou osobností internetu. Sdílela svůj život s fanoušky, vydala i vlastní hudbu a získala si silnou komunitu sledujících. Na Instagramu ji sledovaly stovky tisíc lidí, další statisíce měla na YouTube. Později se začala objevovat také v zápasech organizace Clash of the Stars, kde si rychle vybudovala pověst jedné z nejvýraznějších a nejtvrdších účastnic.

Vnitřní démoni

Za viditelnými úspěchy se ale skrývaly i temnější momenty. Dominika otevřeně mluvila o tom, že trpí hraniční poruchou osobnosti a že se potýkala se závislostmi. „Hodně jsem se potýkala se závislostmi a bylo to pro mě vážně těžké,“ svěřila se v podcastu Acast.

Kvůli vážným stavům byla dokonce dvakrát hospitalizována v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. „Bylo to kvůli předávkování, protože jsem to tady chtěla ukončit,“ popsala bez příkras.

Díky odborné pomoci a terapii se její stav v posledních letech postupně zlepšoval a zdálo se, že nachází nový směr.

Tragický odchod

Dominika Elischerová utrpěla velmi vážná zranění při nehodě v Thajsku. Její stav byl kritický a nakonec svým zraněním podlehla. O tom, že mladá influencerka bojuje o život, informovala na sociálních sítích její maminka. K celé situaci se vyjadřoval také Samir Margina, který měl být podle dostupných informací na místě nehody, při níž Mínu srazil nákladní vůz. Podle zveřejněných zpráv jí mělo během boje o život několikrát selhat srdce. Nakonec však přišla ta nejhorší možná zpráva – Dominika zemřela.

„Mína měla nehodu, bojuje o život… prosím, modlete se,“ objevilo se nejprve na sociálních sítích. Rodina následně sdílela také záběry z nemocnice na ostrově Koh Samui, které ukazovaly, jak vážná situace byla. Samir Margina zároveň popsal bezmoc a napjatou atmosféru, která podle něj v zařízení panovala. „Doktoři doslova vidí, že někdo bojuje o život a smějou se. Na vše mají čas,“ napsal na Instagramu.

Její náhlý odchod zasáhl nejen rodinu, ale i přátele a fanoušky. „Holka, co přežila rakovinu Co se dostala z těžkých drog Co se dostala z psychických problémů Ve chvíli, kdy konečně našla v životě drive a správný životní směr, tak na dovolené její příběh tady skončí. Svět neni spravedlivej Celý rodině vzdávám upřímnou soustrast a Mínuše, ty se měj tam nahoře hezky, a až se tam potkáme, tak si dáme pořádnej cinnamon roll,“ napsal na sociálních sítích MMA zápasník Erik Kutil.

Zdroj: Blesk pro Ženy, Instagram Dominiky Elischerové, You Tube, A-cast, Instagram Erika Kutila

Mohlo by vás zajímat

