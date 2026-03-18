Zatímco většina dětí prožívala bezstarostné dětství, Dominika musela čelit realitě nemocnic. V šesti letech jí lékaři diagnostikovali leukémii, se kterou bojovala dva roky. Léčba byla velmi náročná – zahrnovala opakované odběry mozkomíšního moku i kostní dřeně, výrazné výkyvy váhy a také ztrátu jejích dlouhých vlasů.
Přežila rakovinu i boj s vlastními démony. Kdo byla influencerka Dominika „Mína“ Elischerová?
Život Dominiky Elischerové (†23) skončil tragicky příliš brzy. Přesto byl naplněný obrovskou vůlí a odhodláním. Už v útlém věku dokázala porazit vážnou nemoc a později se prosadila jak na divadelních prknech, tak na televizních obrazovkách. V soukromí ale sváděla náročný boj, který nebyl na první pohled vidět.
Cesta ke slávě
Zlom přišel v létě 2010, kdy dokončila poslední cyklus chemoterapie a mohla se naplno věnovat tomu, co ji naplňovalo. Herectví se pro ni stalo novou kapitolou života. „Mohli jste ji vidět v seriálech Vyprávěj, Gympl, Ulice a První republika. Malou roli dostala i ve filmu zahraniční produkce Poslední rytíři s Morganem Freemanem a Clivem Owenem, který se natáčel v Česku,“ uvedla tehdy pro Blesk její maminka.
Vedle televizních rolí se objevila i na divadelních scénách, kde si zahrála například po boku Václava Vydry v inscenaci Věrní abonenti.
Pod jménem Mína se postupně stala výraznou osobností internetu. Sdílela svůj život s fanoušky, vydala i vlastní hudbu a získala si silnou komunitu sledujících. Na Instagramu ji sledovaly stovky tisíc lidí, další statisíce měla na YouTube. Později se začala objevovat také v zápasech organizace Clash of the Stars, kde si rychle vybudovala pověst jedné z nejvýraznějších a nejtvrdších účastnic.
Vnitřní démoni
Za viditelnými úspěchy se ale skrývaly i temnější momenty. Dominika otevřeně mluvila o tom, že trpí hraniční poruchou osobnosti a že se potýkala se závislostmi. „Hodně jsem se potýkala se závislostmi a bylo to pro mě vážně těžké,“ svěřila se v podcastu Acast.
Kvůli vážným stavům byla dokonce dvakrát hospitalizována v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. „Bylo to kvůli předávkování, protože jsem to tady chtěla ukončit,“ popsala bez příkras.
Díky odborné pomoci a terapii se její stav v posledních letech postupně zlepšoval a zdálo se, že nachází nový směr.
Tragický odchod
Dominika Elischerová utrpěla velmi vážná zranění při nehodě v Thajsku. Její stav byl kritický a nakonec svým zraněním podlehla. O tom, že mladá influencerka bojuje o život, informovala na sociálních sítích její maminka. K celé situaci se vyjadřoval také Samir Margina, který měl být podle dostupných informací na místě nehody, při níž Mínu srazil nákladní vůz. Podle zveřejněných zpráv jí mělo během boje o život několikrát selhat srdce. Nakonec však přišla ta nejhorší možná zpráva – Dominika zemřela.
„Mína měla nehodu, bojuje o život… prosím, modlete se,“ objevilo se nejprve na sociálních sítích. Rodina následně sdílela také záběry z nemocnice na ostrově Koh Samui, které ukazovaly, jak vážná situace byla. Samir Margina zároveň popsal bezmoc a napjatou atmosféru, která podle něj v zařízení panovala. „Doktoři doslova vidí, že někdo bojuje o život a smějou se. Na vše mají čas,“ napsal na Instagramu.
Její náhlý odchod zasáhl nejen rodinu, ale i přátele a fanoušky. „Holka, co přežila rakovinu… Co se dostala z těžkých drog… Co se dostala z psychických problémů… Ve chvíli, kdy konečně našla v životě drive a správný životní směr, tak na dovolené její příběh tady skončí. Svět neni spravedlivej… Celý rodině vzdávám upřímnou soustrast a Mínuše, ty se měj tam nahoře hezky, a až se tam potkáme, tak si dáme pořádnej cinnamon roll,“ napsal na sociálních sítích MMA zápasník Erik Kutil.