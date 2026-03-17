Influencerka Mína nepřežila srážku s kamionem. Její smrt oznámila maminka
Tragická nehoda v Thajsku si vyžádala život mladé youtuberky Dominiky Elischerové alias Míny. O jejím kritickém stavu i marném boji za záchranu informovali na sociálních sítích její blízcí, kteří se zoufale snažili zajistit převoz do jiné nemocnice.
Z Thajska dorazily tragické zprávy. Youtuberka Dominika Elischerová, známá jako Mína a také spojená s projektem Clash, utrpěla velmi vážná zranění při nehodě. Její stav byl kritický a nakonec svým zraněním podlehla.
O tom, že mladá influencerka bojuje o život, informovala na sociálních sítích její maminka. K celé situaci se vyjadřoval také Samir Margina, který měl být podle dostupných informací na místě nehody, při níž Mínu srazil nákladní vůz. Podle zveřejněných zpráv jí mělo během boje o život několikrát selhat srdce. Nakonec však přišla ta nejhorší možná zpráva – Dominika zemřela.
„Mína měla nehodu, bojuje o život… prosím, modlete se,“ objevilo se nejprve na sociálních sítích. Rodina následně sdílela také záběry z nemocnice na ostrově Koh Samui, které ukazovaly, jak vážná situace byla. Samir Margina zároveň popsal bezmoc a napjatou atmosféru, která podle něj v zařízení panovala. „Doktoři doslova vidí, že někdo bojuje o život a smějou se. Na vše mají čas,“ napsal na Instagramu.
Ve svých dalších vyjádřeních prosil o pomoc i o naději. „Míno, jsi prostě bojovnice, prosím, bože můj, zvládni to,“ uvedl. Snažil se také zařídit její převoz do jiné nemocnice. O to samé žádala i její maminka, která veřejně sháněla kontakty, jež by mohly s převozem do Bangkoku pomoci. „Potřebujeme okamžitě zajistit převoz do Bankoku, nemáte tu někdo nějaké kontakty? Bohužel ambasáda nepomůže,“ napsala. Krátce poté už rodina oznámila, že Dominika svým zraněním podlehla.
Bojovat musela už jako malá holka
Dominika si těžkými životními zkouškami prošla už v dětství. Když jí bylo šest let, lékaři u ní odhalili leukémii. V té době se zdálo, že všechno odstartovalo onemocnění planými neštovicemi, po kterém následovala náročná léčba. Malá Mína musela absolvovat řadu vyšetření, odběrů i několik kol chemoterapie. Už tehdy ukázala obrovskou sílu a odhodlání.
V pozdějších letech se začala věnovat hudbě a vydala několik písní, které si našly oblibu především u mladších posluchaček. Jako youtuberka a influencerka oslovovala hlavně dospívající dívky a mladé ženy, na které měla výrazný vliv. Její život ale neprovázely jen úspěchy. V minulosti se objevily informace o vážných osobních problémech, včetně údajného pokusu o sebevraždu. Dvakrát také prošla léčbou v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde řešila závislost.
V posledních letech si ji veřejnost spojovala hlavně s organizací Clash of the Stars. Právě tam se ukázala i v jiné roli než na sociálních sítích — jako soutěživá a tvrdá bojovnice, která dokázala v několika zápasech zvítězit.