Jeho první manželství s architektkou Zuzanou trvalo více než tři dekády. Vychovali spolu dvě dcery a navenek byli ukázkou vyrovnaného partnerského života. Až později Krejčí přiznal, že realita byla jiná a vztah dlouho držel jen ze setrvačnosti. „Byli jsme spolu strašně dlouho, ale na konci už to bylo jen ticho a napětí,“ popsal období před rozchodem. Konec přišel ve chvíli, kdy si Zuzana našla jiného partnera a požádala o rozvod.
Pokus o sebevraždu, rakovina a nekonečná soudní bitva: Upír Krejčí utíká do chatky za Prahou
Václav „Upír“ Krejčí patří k nejvýraznějším ikonám české pantomimy a zábavy. Přestože desítky let rozdával radost, poslední období jeho života bylo všechno, jen ne veselé. Nevěra, rozvod, vleklé soudní spory i vážné zdravotní komplikace ho dostaly na samé dno. O to silněji dnes prožívá nový začátek po boku manželky Lucie. Co všechno dvojice zažila a proč se děsí pohledu z okna?
Jeho první manželství s architektkou Zuzanou trvalo více než tři dekády. Vychovali spolu dvě dcery a navenek byli ukázkou vyrovnaného partnerského života. Až později Krejčí přiznal, že realita byla jiná a vztah dlouho držel jen ze setrvačnosti. „Byli jsme spolu strašně dlouho, ale na konci už to bylo jen ticho a napětí,“ popsal období před rozchodem. Konec přišel ve chvíli, kdy si Zuzana našla jiného partnera a požádala o rozvod.
Zlomené srdce a sebevražda
Rozchod se však změnil v nekonečný psychicky vyčerpávající proces, který měl pro herce dramatické následky. V roce 2022 skončil se svým autem v potoce. „Už nevím, proč žít,“ přiznal tehdy, když byl nalezen s 2,7 promile alkoholu v krvi. Objevily se i spekulace o pokusu o sebevraždu. „Mám zlomené srdce,“ pronesl smutně.
Soudní bitva o majetek, která nebere konce
I po rozvodu pokračují vleklé spory o rozsáhlé soudomí v pražských Řepích. Krejčí navrhuje jejich prodej a férové rozdělení peněz. „Bývalá žena prodej nechce! Chce, aby jí vše zůstalo,“ konstatuje odevzdaně. Bohužel ani justice mu nedává velkou naději na brzký konec. „Anebo soud vyřeší až naše smrt!“ říká herec, který v souvislosti s vleklým stresem bojoval dokonce i s rakovinou.
Lucie: žena, která přinesla světlo
Po sérii bolesti a osobních pádů přišlo setkání, které Krejčímu obrátilo život naruby. Jeho druhá manželka Lucie je podle jeho slov požehnáním. „Každý den děkuji, že mi z nebe seslali Lucinku a že ji mám po svém boku. Nemohu už být šťastnější,“ vyznává se muž, který svou o třicet let mladší partnerku označuje za to nejcennější, co ho kdy potkalo. „Je to nejúžasnější, co mě mohlo potkat.“
Silvestrovská vášeň a naštvaní kamarádi
„Ten silvestrovský večer byl gejzírem všeho, co spolu mohou muž se ženou, co se do sebe tak hluboce zakoukají, mít,“ vzpomíná herec na chvíli, kdy se jejich vztah definitivně zpečetil. Ačkoliv je Upír po dramatickém rozvodu opatrnější, do manželství vstoupil znovu – na hradě Zvíkov. Obřad byl komorní, pouze za účasti dětí nevěsty, aby se vyhnuli dilematům, koho pozvat. „Nevěděli jsme, jak svatbu udělat, aniž bychom někoho neurazili. Nakonec jsme ji udělali jen v nejužším kruhu. Bohužel se ale stejně hodně lidí urazilo,“ popisuje.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Naše spory vyřeší možná až smrt,“ stěžuje si Václav Upír Krejčí na vztah s manželkou
A pak přišla komická situace, kterou by nevymyslel ani sám pantomimický mistr. Snoubenci totiž vlastní obřad propásli. „Tak nějak jsme si mysleli, že je to ve čtvrt na dvě, i když byl obřad objednaný o hodinu dřív. V každém případě oddávající mezi tím musela odjet na jinou svatbu, tak jsme pak na ni dvě hodiny čekali. Ale stálo to za to,“ směje se Krejčí s odstupem času. Obřad nakonec proběhl přesně tak, jak si dvojice vysnila – spontánně a s humorem. „Když se oddávající zeptala, jestli si ji beru, řekl jsem nahlas: ‚Ano, na sto procent!‘ Následoval smích. A pak se zeptala: ‚Lucinko, berete si tady přítomného pana Václava?‘ A ona: ‚Ano, na 200 procent!‘ Všichni se chechtali, vůbec to nešlo zastavit,“ zavzpomínal herec na vtipné svatební momenty, které nikdo neplánoval.
Nový domov, nový klid?
Dnes dvojice pendluje mezi Prahou a chatou u Vltavy, kterou si pořídili jako svůj první společný domov. „Je to náš první společný domov. Těšíme se tam, protože to je naše. A jak jen to je možný, jedeme tam,“ říká Lucie. Do té doby žili hlavně v karavanu nebo využívali azyl u Luciiny maminky. Když potřebují být v Praze, mohou využít i Upírovu kancelář – ta je však bohužel situována v jednom z domů, o něž vedou spor se Zuzanou. Lucie jen naznačuje: „Nejde mi o to, že to je kancelář, ale necítím se dobře v domě, kde se otevře okno, a tam je bývalá žena, to asi chápete…“