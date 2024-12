„Naše spory vyřeší možná až smrt,“ stěžuje si Václav Upír Krejčí na vztah s manželkou

A jak se zdá, spor se může táhnout ještě hodně dlouho. „Paní soudkyně řekla, že je to na léta... Třeba na deset!“ zoufá si herec, kterému se nedaří s bývalou partnerkou najít společnou řeč. „Pokud si za tím bude dál stát, dočkám se někdy v osmdesáti letech, a to už to pošlu rovnou z domova pro seniory na dobročinné účely,“ bojí se Krejčí budoucnosti. A bohužel má i černější myšlenky. „Anebo soud vyřeší až naše smrt!“ říká pro Blesk. A nemusí to být jen smutná nadsázka. Herci lékaři diagnostikovali rakovinu, kterou si podle jejich názoru přivodil dlouhodobým stresem. A ani jeho exmanželce se zdravotní problémy nevyhnuly. Nedávno prodělala mozkovou mrtvici.