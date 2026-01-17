Po posledním jednání o péči o jejich společnou dceru bylo jasné, že vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem jsou stále napjaté. Během soudu spolu podle všeho nemluvili přímo a veškerá komunikace probíhala přes právní zástupce. Když ale bylo po všem, rozhodla se Hanychová udělat krok směrem k uzavření celé věci – a bývalému partnerovi napsala zprávu.
„Poděkovala jsem mu,“ přiznala Agáta po soudu komunikaci se Soukupem. Co jí odepsal, prý raději neřekne
Po úterním jednání o péči o dceru Rozárku se Agáta Hanychová rozhodla Jaromíru Soukupovi napsat zprávu na usmířenou. Podle svých slov mu poděkovala a ocenila, že se spor uzavřel – odpověď ji ale zjevně zaskočila. Zároveň prozradila, jaký kompromis kvůli dceři přijala a proč s Jakubem Prachařem řeší spory raději napřímo než přes právníky.
„Já jsem mu po soudu napsala, že mu děkuju a že jsem ráda, že se to uzavřelo, protože určitě oba dva chceme to nejlepší pro Rózu. Co mi odepsal, to vám ale radši ani nebudu říkat!“ popsala pro Blesk. Z její reakce bylo patrné, že odpověď nejspíš neměla právě smířlivý tón.
Kompromis kvůli Rozárce
Výsledek sporu pro Agátu znamenal velký ústupek. Ustoupila ze svých původních požadavků a vzdala se i alimentů. „Moudřejší ustoupí… Vzdala jsem se všech požadavků jen pro dobro Rózy,“ vysvětlila. Nově se rodiče dohodli, že budou oba posílat stejnou částku na účet dcery. Součástí dohody je i změna režimu péče. Tříletá Rozárka má být častěji s maminkou, aby byla víc se svými sourozenci – Miou (8) a Kryšpínem (14). „S tím Jaromír souhlasil. Ví, že je důležité, aby měla Rozárka sourozence,“ uvedla Hanychová.
Úleva po vyčerpávajícím období
Ägáta celou situaci popisuje jako psychicky náročnou a pro rodinu zatěžující. „Jsem ráda, že už je to uzavřené, protože mě to hrozně tížilo. Mě, celou rodinu i přátele, protože jsem stále řešila, jak to bude s tím Soukupem… Jsem ráda, že už je to uzavřené, a doufám, že na co nejdelší dobu,“ dodala.
S Prachařem je to prý klidnější
Zatímco se Soukupem Hanychová komunikuje převážně přes právníky nebo SMS, s Jakubem Prachařem, s nímž má dceru Miu, je atmosféra podle ní přece jen uvolněnější. „S Kubou vycházíme relativně dobře. Sice se občas pohádáme, ale vyříkáme si to spolu, ne přes právníky,“ řekla s úsměvem. A jak sama podotkla, hádky nemusí být vůbec dramatické. „Třeba kvůli punčocháčům, jestli je Mia měla, nebo neměla…“ dodala. Přesto spolu podle ní dokážou fungovat i na společných akcích. „Když má Mia třeba narozeniny ve škole, jdeme tam normálně oba…“ uzavřela.
