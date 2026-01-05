Jakub PrachařSociální sítě považuje herec Jakub Prachař za zlo. „V televizi je tisíc pravidel, co se může říct, co se může ukázat, a tady vůbec nic. To je momentálně nejnebezpečnější prostředí. V Austrálii už to, myslím, zakázali pro děti pod 15 let. Jasně, že to obcházejí. Zákazy obecně nejsou dobrý, ale tohle je fakt nebezpečný,“ má jasno Prachař, který se sám v tomto prostředí téměř nevyskytuje.
„Podle mě je to trestný čin,“ říká o natáčení dcery Agátou Hanychovou Jakub Prachař
Vztahy mezi hercem Jakubem Prachařem a jeho bývalou ženou Agátou Hanychovou nejsou úplně ideální. Velkým problémem jsou rozdílné názory na to, jak vychovávat jejich společnou dceru Miu.
V tom se ale naprosto rozchází se svou exmanželkou Agátou Hanychovou, kterou živí hlavně spolupráce na Instagramu. „Bohužel moje dcera je přesně ve věku, kdy je to pro ni nebezpečný. Udělal jsem maximum, aby ona na žádných sociálních sítích nebyla. To mi trvalo rok po soudech, aby to nějak dopadlo. Stejně to vymáhání potom je komplikovaný. Ale aspoň něco se mi podařilo,“ zavzpomínal na soudní tahanice Prachař v podcastu Čestmíra Strakatého. „Protože navíc ta digitální stopa, to je nebezpečný. Když jsem viděl videa mojí dcery, jak něco prodává a stojí tam v kalhotkách, a představil jsem si plejádu pedofilů, kteří na to koukaj, tak z mýho pohledu je to trestný čin,“ rozčílil se herec. Vysvětlil také, že to byla právě Hanychová, kdo takové záznamy pořizoval. „To byla videa, která vznikala v jejím druhým domově. A to není o tom, že bych chtěl někomu sebrat kšeft, ale to je o tom, že mám vážně strach. A myslím si, že to dítě si o tom má rozhodnout samo,“ má jasno Jakub.
Tomu ale dal soud za pravdu a tak Hanychová nesmí dceru na svých profilech na sociálních sítích ukazovat. Ke stejnému kroku přistoupil i otec její mladší dcery Rozárky, Jaromír Soukup. „Nakonec se podařilo, že moje bývalá žena by neměla zobrazovat Miu, neměla by ji používat k reklamním účelům, neměla by říkat, kde je. Myslím si, že dospělý člověk si má peníze vydělat sám, a ne na základě zobrazování svých dětí. Když se dva manželé domluví a chtějí to tak dělat, tak je to v pořádku, ale já mám o tom jiný mínění. A myslím si, že není náhoda, že ti nejchytřejší lidi na týhle planetě se snaží o to, aby neměli žádnou digitální stopu,“ je přesvědčený Prachař.
Na sociálních sítích mu nevadí interakce mezi uživateli, ale záměrně lživý nebo manipulativní obsah. „Nemluvím o komentářích, ale o věcech, který se tam zobrazují, a jak se tam zobrazují. Se mnou lítají mraky různých věcí, kde na můj obličej lákají z lidí peníze. Řešil jsme to s policií, ale nedá se s tím vůbec nic dělat. A teď si představte, že někdo opravdu přijde o všechny peníze a myslí si, že za to můžete. A někde tě kuchne. Protože lidi všichni nejsou úplně nejostřejší tužky v penále,“ vysvětluje své přesvědčení. „Dneska už se ví, že závislost na sociálních sítích je stejná jako na heroinu nebo alkoholu. Je to prostě stejná dopaminová cesta a ty děti zničíš tím, že je na tom necháš trávit čas. Nebo když jim navíc předáváš ty hodnoty, že to je to prostředí, který je správný,“ posteskl si herec.