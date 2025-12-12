Smrt Vaša Patejdla (†68) po sobě nezanechala jen hluboký smutek, ale také majetek, který dnes rozděluje jeho nejbližší. Hudebník a spoluzakladatel skupiny Elán zemřel 19. srpna 2023 na rakovinu slinivky a jen málokdo by tehdy čekal, že jeho odchod rozpoutá mezi pozůstalými tak vyhrocené spory. V centru konfliktu stojí peníze a také otázka jeho způsobilosti v posledních měsících života.
Po smrti Vaša Patejdla přišel boj o dědictví. Rodina se pře a zpochybňuje jeho svéprávnost
Odchod Vaša Patejdla zanechal nejen prázdné místo na hudební scéně, ale také bolestné spory mezi jeho nejbližšími. Majetek, který po sobě zpěvák a spoluzakladatel Elánu zanechal, dnes rozděluje rodinu a vede až k soudním tahanicím. Jeho manželka Miluše otevřeně mluví o vyčerpání, psychickém tlaku i snaze ochránit syna, kvůli němuž se rozhodla nevzdat.
Patejdl se o své vážné onemocnění dozvěděl pouhé dva týdny před smrtí, a to přesto, že byl dlouhodobě v péči lékařů. Jeho manželka Miluše pro iDNES.cz popsala, že zdravotní dohled nepodceňoval. „Minimálně každého půl roku chodil na kontroly. Takže sledovaný byl. Staral se o sebe,“ uvedla. Obtíže, které se u něj objevovaly, však byly připisovány jiným zdravotním problémům. „Delší dobu se i víc potil, špatně spal, měl málo draslíku a byl dušný,“ popsala s tím, že lékaře ani rodinu tehdy nenapadlo, že by příčina mohla být závažnější. „Nikoho tehdy nenapadlo, že by to mohlo být kvůli něčemu jinému,“ dodala.
Napjaté vztahy mezi Miluší a Patejdlovými syny z předchozího manželství, kvůli níž hudebník opustil původní rodinu, existovaly už dříve. Po jeho smrti se ale ještě vyhrotily – tentokrát kvůli dědictví. „Přijdete o někoho tak blízkého – a pak řešíte toto. Jsem na tom psychicky špatně, ale držím se kvůli synovi. Zdraví se mi sype, ale nevzdám to,“ svěřila se Miluše. Nekonečné soudní tahanice jsou pro ni podle jejích slov mimořádně vyčerpávající.
Ani závěť, kterou Vašo Patejdl před smrtí sepsal, zatím spor neuzavřela. Jeho synové ji totiž napadli a zpochybňují způsobilost otce v době jejího vzniku. „Oni tvrdí, že byl nesvéprávný. Postaral se o syny, nechal jim peníze… A stejně je to málo,“ uvedla Miluše. Zdůraznila přitom, že si přeje jediné – aby celý konflikt skončil a ona nemusela dál vydávat peníze za právníky, ale mohla je věnovat svému synovi.
Právě narození syna Bena považuje za jeden z největších darů svého života. „Nám se strašně dlouho nedařilo mít dítě. Chodili jsme na kliniku, já se připravovala, dokonce jsem kvůli tomu odjela do lázní,“ popsala. Cestu k mateřství navíc komplikovala její dřívější mimoděložní těhotenství, které ji málem stálo život. Přestože se s Patejdlem snažili o další dítě, jejich snaha už úspěšná nebyla.