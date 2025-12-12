Když se řekne Jiří Hrzán, většině lidí se vybaví ikonický herec s obrovským charismatem a nesporným hereckým talentem. Bohém, jehož osud byl stejně bohatý a zajímavý jako role, které hrál. Jeho život byl ale také jeden velký risk – miloval adrenalin, ženy, výšky, svobodu. Tereze bylo pouhých deset let, když její otec tragicky zemřel po pádu z pátého patra. Po sobě zanechal dvě dcery, kromě Terezy také starší dceru Barboru – dnes známou herečku. Ač se každá z Hrzánových dcer narodila do jiného manželství, spojuje je rodinná historie, jméno, které má váhu – a otec, který jim oběma chyběl.
Kdo je dcera Jiřího Hrzána? Tereza točí filmové trháky a žije s bouřlivákem závislým na alkoholu
Její starší sestru Barboru Hrzánovou zná téměř každý. Mladší dcera legendárního herce Jiřího Hrzána Tereza však promlouvá k divákům jinak než skrze jeviště. Její hlasem jsou kostýmy, látky, barvy a příběhy ukryté v každém filmovém detailu. Ve filmovém prostředí patří mezi respektované kostýmní výtvarnice, kterou často vyhledávají i známé zahraniční produkce.
Herecké geny ano, ale cesta jinam
Tereza vstoupila do světa divadla už jako teenager, když se přidala k divadelnímu souboru Petra Lébla. Talent měla nejen na herectví, ale především na vizuální stránku věcí. Místo světel ramp ji přitahovaly látky, střihy a samozřejmě staré šaty. „Moje maminka byla manekýna a velká krasavice. Od dvou let jsem s ní chodila do salonů a rozhodovala jsem se, co si obléknu, sama,“ vzpomíná. I později jí maminka nechávala šít oblečení podle jejích vlastních představ, což je snem každé holky. A možná právě tvůrčí svoboda, které se jí od dětství dostávalo, začala formovat její lásku k módě a textiliím. Později se rozhodla pro studium restaurování textilií a její cesta byla jasná. Zatímco Bára tvoří příběhy jako herečka, Tereza je šije a obléká. Její fascinace autentickými materiály a meziválečnou módou ji nakonec dovedla k významným projektům. Pracovala například na filmech Sedmero krkavců, Zátopek nebo na seriálu Král Šumavy. Její práce je vždy pečlivá, promyšlená a hlavně citlivá k době i atmosféře, kterou má zachytit.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nováková a Moravec: Hanbaté přiznání, stalking, svatba v kině a nevěsta bez podprsenky
Karel Dobrý: osudová láska, která nebyla jen krásná
Do Terezina života vstoupil v roce 1994 muž, který měl její jemný umělecký svět proměnit, občas narušit, ale nakonec i doplnit – herec Karel Dobrý. Charismatický, talentovaný, ale také značně komplikovaný. Jejich vztah nebyl jednoduchý. Karel se už od dětství potýkal s různými běsy a vnitřními démony, závislostí na alkoholu a později i dalších návykových látkách. Nikdy se netajil tím, že jeho život občas nabral nebezpečně sebezničující směr. Sám vzpomíná na jednu ze svých divokých jízd, po které skončil na psychiatrii. Posilněn řádnou dávkou lysohlávek, které zapíjel kořalkou, si totiž herec podřezal žíly: „To se nedá považovat za regulérní pokus o sebevraždu. To byl akt feťáka a ožraly. V afektu a v nějaké zlobě jsem měl pocit, že jediným řešením těch problémů, které se na mě navalily, je konec,“ svěřil se Dobrý. Jejich vztah prošel mnoha těžkými fázemi. Tereza ho dokonce několikrát vyhodila z domu, protože situace byla neudržitelná. Přesto spolu zůstali. Ne proto, že by jejich soužití bylo idylické, ale protože oba dokázali najít cestu zpátky. Karel ví, že se od alkoholu musí držet dál, začal se léčit, vztah se stabilizoval a dnes jsou spolu úctyhodných třicet let.
Dva synové a jedna velká umělecká rodina
Tereza a Karel mají dva syny, Cyrila a Diviše. Každý z nich je jiný, ale oba nesou rodinný umělecký otisk. Starší Cyril se vydal ve stopách svého otce i dědečka a našel se v herectví. Diváci ho mohou znát například ze seriálu Jedna rodina, kde si zahrál lékaře. Jeho cesta k herectví však nebyla přímá. Jako sedmnáctiletý utekl z domova i ze školy a cestoval po světě jako model. Později se dostal na DAMU, ale studium nedokončil a nějakou dobu se živil jako truhlář. Nakonec se ale k herectví přece jen vrátil. Mladší syn Diviš se vydal zcela jiným směrem, ale umění neopustil. Stal se z něj vyhledávaný tatér, známý precizností a originalitou. Stejně jako jeho bratr i on tíhne k výraznému osobitému stylu. „Moje děti mají rády specifické oblečení, v tom jsou trošku po mně. Podle mých zkušeností jim musíte dovolit cokoli, vydržet a doufat, že je to přejde,“ směje se Tereza. Podle ní je důležité nechat děti hledat vlastní cestu, i když to zahrnuje extravagantní oblečení nebo radikální účesy. Důležité je vydržet a doufat, že se z toho nakonec stane něco krásného.