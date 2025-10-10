„Toužím po publiku. Nastoupím před třeba padesát tisíc lidí, dám jim ze sebe to nejlepší, co umím, a oni mi vrátí něco, co nelze jinak získat. Dává mi to strašlivou sílu a jsem na tom závislý,“ řekl v minulosti. Jiný kontakt s fanoušky než z pódia ale Ráž rozhodně nevyhledává. „Lidé mě všude otravují, chtějí se fotit a pít se mnou, a to se nedá vydržet. Takže jsem radši doma a starám se o to, abych přežil,“ říká s tím, že v soukromí domova má vše, co potřebuje. „Každý den v pět odpoledne si naleju pohár dobré irské whisky, zapálím si dobré kubánské cigáro a je mi božsky. Nic víc nepotřebuju. A žena sedí vedle mě a dává si to samé. To je bomba,“ popsal svoje šťastné chvíle.