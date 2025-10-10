10. 10. Marina
Jožo Ráž si stěžuje na výši svého důchodu. "Jsem v minusu," říká

Elán křest, Jožo Ráž
Jožo RážFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Přestože je zpěvák Jožo Ráž už dávno v důchodovém věku, stále koncertuje. Teď veřejně prozradil, v jaké výši pobírá důchod a jak s penězi vychází.

Za svou dlouholetou kariéru vydělal zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž nemalé peníze. Asi málokdo by proto čekal, že bude mít hluboko do kapsy a bude si stěžovat na svou finanční situaci. Velmi nečekané tak bylo jeho prohlášení v televizi, kde se podělil o to, kolik jako starobní důchodce pobírá. A částka je to opravdu nadprůměrná.

Jožo Ráž
Jožo Ráž

„Řeknu to takhle… Mám důchod 1 100 eur (tj. v přepočtu přibližně 26 780 korun). Platím ale 4 000 eur na daně a asi 3 800 eur na sociálku a tak. Takže jsem pravidelně v minusu asi 7 000 eur (170 240 korun),“ šokoval Ráž výší svých režijních nákladů v pořadu Smotánka na TV Markíza. Další podrobnosti ale neuvedl. Z jeho slov je jasné, že důchod, který mu byl vyměřen, je vysoko na slovenským průměrem. Ten totiž činí pouze 700 eur, tedy asi 17 tisíc korun.

O svých příjmech letmo promluvil i Rážův kolega z kapely, který si ale rozhodně dle svých slov nemá na co stěžovat. „Když jsem byl na vojně, tak to bylo tak, že voják se stará, voják má,“ uvedl Jan Baláž podle deníku Nový Čas a naznačil tím, že si svou životní úroveň umí zajistit. K tomu, aby s penězi vyšli, jistě pomáhá i to, že svou hudební kariéru stále nepověsili na hřebík. I když Ráž několikrát konec ohlásil, vždy se ke koncertování vrátil. 

„Toužím po publiku. Nastoupím před třeba padesát tisíc lidí, dám jim ze sebe to nejlepší, co umím, a oni mi vrátí něco, co nelze jinak získat. Dává mi to strašlivou sílu a jsem na tom závislý,“ řekl v minulosti. Jiný kontakt s fanoušky než z pódia ale Ráž rozhodně nevyhledává. „Lidé mě všude otravují, chtějí se fotit a pít se mnou, a to se nedá vydržet. Takže jsem radši doma a starám se o to, abych přežil,“ říká s tím, že v soukromí domova má vše, co potřebuje. „Každý den v pět odpoledne si naleju pohár dobré irské whisky, zapálím si dobré kubánské cigáro a je mi božsky. Nic víc nepotřebuju. A žena sedí vedle mě a dává si to samé. To je bomba,“ popsal svoje šťastné chvíle. 

Zdroj: TV Markíza, Nový čas

