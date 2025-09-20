Pár dní zpátky se Felixi Slováčkovi přihrnuly zdravotní potíže a po náročném vystoupení skončil v nemocnici. V jeho tempu to ale dlouho neznamenalo klid na lůžku – jakmile to šlo, zamířil rovnou na vernisáž své někdejší partnerky Lucie Gelemové. Informace o jeho návštěvě však doma vyvolala bouři. Manželka Dagmar „Dáda“ Patrasová si tentokrát žádné servítky nebrala.
Téma „Lucie Gelemová“ zůstává v téhle rodině živé i po letech. Sedmiletý vztah Slováčka a výtvarnice sice skončil už před čtyřmi roky a oba dnes tvrdí, že jsou „jen dobří přátelé“, Patrasovou ale jejich přátelské kontakty stále nenechávají klidnou. Po nedávné Slováčkově hospitalizaci Gelemová veřejnost uklidnila s tím, že podle lékařů je hudebník v pořádku: dlouhodobě se potýká s potížemi se sluchem a centrem rovnováhy, které mohou napodobovat příznaky mrtvice (např. zvracení, malátnost), a proto jezdí na opakovaná vyšetření.
Právě tato vyjádření Patrasovou rozlítila. V rozhovoru pro Expres.cz prohlásila, že komentáře Lucie Gelemové ke zdravotnímu stavu jejího manžela považuje za nevhodné a nežádoucí. Podle jejích slov „se nám pořád plete do života“ a sama Felixovi jasně sdělila, že si to nepřeje – a pokud to tak má pokračovat, je připravena přistoupit i na rozvod. „Už toho mám dost, nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ dodala rázně.
Patrasová se dotkla i nejbolestivějšího tématu posledních měsíců: v dubnu zemřela jejich dcera Anička (†29) na rakovinu. I v té souvislosti kritizovala, že se Gelemová kolem Slováčka nadále objevuje. V emotivním vyjádření zpochybnila motivy výtvarnice a tvrdila, že bez rodinného zázemí a Slováčkových kontaktů by se o ní nevědělo. Zároveň zdůraznila, že podle ní v téhle kapitole nejde o intimní vztah, nýbrž o finance a pozici, a připomněla, že jejich dcera ke Gelemové chovala dlouhodobou averzi.
Celá situace tak znovu otevřela staré rány i otázku hranic mezi „bývalými“ a „přáteli“ v době, kdy se rodina stále ještě vyrovnává s těžkou ztrátou. Zatímco Gelemová ujišťuje fanoušky, že je Felix po lékařské stránce v pořádku, Patrasová trvá na tom, že o zdravotních záležitostech manžela má mluvit výhradně rodina. Jedno je jisté: i po letech a navzdory oficiálně uzavřené minulosti se jméno Lucie Gelemové stává v domácnosti Slováčkových spouštěčem silných emocí – a návrat z nemocnice rovnou na vernisáž tuhle tenzi jen zvýraznil.
