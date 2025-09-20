Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Felix Slováček po hospitalizaci na vernisáži Gelemové: Patrasová hrozí rozvodem

Dagmar Patrasová a Felix Slováček
Dagmar Patrasová a Felix SlováčekFoto: Profimedia.cz
Dagmar Patrasová a Felix Slováček
Dagmar Patrasová a Felix SlováčekFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Pár dní zpátky se 82letému Felixi Slováčkovi přihrnuly zdravotní potíže a po náročném vystoupení skončil v nemocnici. V jeho tempu to ale dlouho neznamenalo klid na lůžku – jakmile to šlo, zamířil rovnou na vernisáž své někdejší partnerky Lucie Gelemové. Informace o jeho návštěvě však doma vyvolala bouři. Dagmar „Dáda“ Patrasová si tentokrát žádné servítky nebrala.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Pár dní zpátky se Felixi Slováčkovi přihrnuly zdravotní potíže a po náročném vystoupení skončil v nemocnici. V jeho tempu to ale dlouho neznamenalo klid na lůžku – jakmile to šlo, zamířil rovnou na vernisáž své někdejší partnerky Lucie Gelemové. Informace o jeho návštěvě však doma vyvolala bouři. Manželka Dagmar „Dáda Patrasová si tentokrát žádné servítky nebrala.

Dagmar Patrasová
Dagmar Patrasová

"Už v tom zase lítá," prohlásil Felix Slováček o manželce Dagmar Patrasové

Celebrity

Téma Lucie Gelemová zůstává v téhle rodině živé i po letech. Sedmiletý vztah Slováčka a výtvarnice sice skončil už před čtyřmi roky a oba dnes tvrdí, že jsou „jen dobří přátelé“, Patrasovou ale jejich přátelské kontakty stále nenechávají klidnou. Po nedávné Slováčkově hospitalizaci Gelemová veřejnost uklidnila s tím, že podle lékařů je hudebník v pořádku: dlouhodobě se potýká s potížemi se sluchem a centrem rovnováhy, které mohou napodobovat příznaky mrtvice (např. zvracení, malátnost), a proto jezdí na opakovaná vyšetření.

Právě tato vyjádření Patrasovou rozlítila. V rozhovoru pro Expres.cz prohlásila, že komentáře Lucie Gelemové ke zdravotnímu stavu jejího manžela považuje za nevhodné a nežádoucí. Podle jejích slov „se nám pořád plete do života a sama Felixovi jasně sdělila, že si to nepřeje – a pokud to tak má pokračovat, je připravena přistoupit i na rozvod. „Už toho mám dost, nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ dodala rázně.

Lucie Gelemová a Felix Slováček
Lucie Gelemová v objetí Felixe Slováčka při příležitosti 20. výročí magazínu Statuss v pražském Alchymist Grand Hotelu and Spa. Při té příležitosti bylo pokřtěno CD Felixe Slováčka Maestro (10. 12. 2024).
Foto: Profimedia.cz
Reklama

Patrasová se dotkla i nejbolestivějšího tématu posledních měsíců: v dubnu zemřela jejich dcera Anička (†29) na rakovinu. I v té souvislosti kritizovala, že se Gelemová kolem Slováčka nadále objevuje. V emotivním vyjádření zpochybnila motivy výtvarnice a tvrdila, že bez rodinného zázemí a Slováčkových kontaktů by se o ní nevědělo. Zároveň zdůraznila, že podle ní v téhle kapitole nejde o intimní vztah, nýbrž o finance a pozici, a připomněla, že jejich dcera ke Gelemové chovala dlouhodobou averzi.

Celá situace tak znovu otevřela staré rány i otázku hranic mezi „bývalými a „přáteli v době, kdy se rodina stále ještě vyrovnává s těžkou ztrátou. Zatímco Gelemová ujišťuje fanoušky, že je Felix po lékařské stránce v pořádku, Patrasová trvá na tom, že o zdravotních záležitostech manžela má mluvit výhradně rodina. Jedno je jisté: i po letech a navzdory oficiálně uzavřené minulosti se jméno Lucie Gelemové stává v domácnosti Slováčkových spouštěčem silných emocí – a návrat z nemocnice rovnou na vernisáž tuhle tenzi jen zvýraznil.

Zdroj: Blesk.cz, Expres.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama