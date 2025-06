"Myslím, že to nikdy nepřebolí," říká Dagmar Patrasová po návratu z léčebny

„Abych pravdu řekla, teď momentálně jsem v takové situaci, že se s tím ještě já osobně vyrovnat nedokážu. Čas všechno dokáže, jak se říká – zahojí rány a všechno přebolí, ale tohle je tak krutá rána. Do srdce i do celého organismu, že si myslím, že v mém případě to nikdy, nikdy nepřebolí. Může se to utlumit,“ řekla zdrcená zpěvačka pro magazín Showtime. Přiznala také, že s manželem ani synem o ztrátě, která je potkala, příliš nemluví. To, co ji momentálně pomáhá nejvíc, jsou její čtyřnozí přátelé.