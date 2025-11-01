1. 11. Felix
Pizingerová se natočila při drsném pádu, Bočanová šílí strachy a Výborná už lyžuje

Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia
Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Lucie Výborná

Moderátorka Lucie Výborná je velká milovnice hor. Asi nikdo tak nemá větší radost, když vrcholky pokryjí první sněhové vločky, než ona. 

