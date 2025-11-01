Pizingerová se natočila při drsném pádu, Bočanová šílí strachy a Výborná už lyžuje

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Moderátorka Lucie Výborná je velká milovnice hor. Asi nikdo tak nemá větší radost, když vrcholky pokryjí první sněhové vločky, než ona.
Zatímco Agáta Hanychová s dcerami vyrazila za teplem do Turecka, její manžel Miroslav Dopita s nejstarším synem Kryšpínem vyrazili na podzimní prázdniny na ryby. A úlovky mají opravdu velkolepé.
Herečka Mahulena Bočanová žije hlavně pro svou dceru Marinu, momentálně ji ale zaměstnává také štěně. Tento týden ji tito dva dostali do velmi prekérní situace.
Herečka Dana Batulková dodnes vzpomíná na svou roli v legendárním sitcomu Comeback. Velmi ji proto pobavilo, když se do její role převtělila její dcera Mariana Prachařová.
Zpěvačka Lucie Bílá a její partner Radek Filipi právě oslavili desáté výročí společného života. Pro zpěvačku je to zatím její nejdelší vztah.
Asi jen málokdo by řekl, že šlapání zelí mlže být nebezpečné. Prezidentka nadačního fondu kapka naděje Vendula Pizingerová chtěla natočit, jak si ho připravuje, dopadlo to však velmi nečekaně.
Zpěvačka Marta Jandová si splnila svůj velký sen. A to, když spolu s manželem absolvovala v Egyptě kurz potápění.
Influencerka Nikol Leitgeb nesnese, když věci nejsou tak, jak mají být. Během podzimních prázdnin si s manželem vyrazila do Paříže, kde ale trpěla při pohledu na nedokonale zastřižené stromy v parcích.
Herec Petr Rychlý měl tento týden v divadle nečekanou společnost. To když se našlo opuštěné kotě. Naštěstí už má drobeček novou rodinu.
Modelka Andrea Bezděková je zoufalá. To, že jí vykradli auto by nebylo tak zlé, kdyby kromě jiného nezmizela také tenisová raketa. K té má silnou citovou vazbu, jelikož je spojená se vzpomínkami na jejího zesnulého otce. Modelka nabízí za nalezení vysokou odměnu.