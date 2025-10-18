Když byla Marina ještě malá, často doprovázela svou maminku Mahulenu Bočanovou do společnosti. Postupem času jí ale začaly vadit fotoaparáty a pozornost médií, a tak se dnes známá herečka na akce vydává raději sama. „Máme to nahoru, dolů. Musím si zvyknout, že už doma nemám holčičku, děťátko, že to je žena, takže s tím přichází spousta starostí. Za prvé – pro mě to skousnout a uvědomit si to, protože to okolí si to uvědomí víc než já, máma je vždycky ta poslední. Mění se jí nálady, někdy je pěkně protivná, a když je protivný puberťák, tak je to peklo, a když hormony cloumají s autistou, tak je to očistec,“ svěřila se Bočanová pro Blesk.