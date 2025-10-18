19. 10. Michaela
Mahulena Bočanová o své dceři Marině: „S autistickým puberťákem je to očistec“

Mahulena Bočanová
Mahulena BočanováFoto: Profimedia.cz
Mahulena Bočanová
Mahulena BočanováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Mahulena Bočanová otevřeně promluvila o životě se svou dcerou Marinou, která má poruchu autistického spektra. Popsala, jak zvládají období dospívání, jaké radosti sdílí a proč je pro ni nejdůležitější, aby byla její dcera spokojená a šťastná.

Když byla Marina ještě malá, často doprovázela svou maminku Mahulenu Bočanovou do společnosti. Postupem času jí ale začaly vadit fotoaparáty a pozornost médií, a tak se dnes známá herečka na akce vydává raději sama. „Máme to nahoru, dolů. Musím si zvyknout, že už doma nemám holčičku, děťátko, že to je žena, takže s tím přichází spousta starostí. Za prvé pro mě to skousnout a uvědomit si to, protože to okolí si to uvědomí víc než já, máma je vždycky ta poslední. Mění se jí nálady, někdy je pěkně protivná, a když je protivný puberťák, tak je to peklo, a když hormony cloumají s autistou, tak je to očistec,“ svěřila se Bočanová pro Blesk.

bocanova
bocanova

Mahulena Bočanová se rozčílila: „Na mém mole byla zplozena půlka slapské populace“

Celebrity

Přiznává, že období dospívání její dcery není jednoduché, ale snaží se brát všechno s nadhledem. „Bojujeme, ale mě už život naučil trpělivosti, tak věřím, že tenhle divočejší rok už máme za sebou a ten další už bude lepší,“ dodává s nadějí. 

Marina už dokončila speciální základní školu. „Základní škola je do 15 let a dál už do školy nechodí. Když chce, jde do stacionáře, což není povinné, jinak nic nedělá. Myslím si, že Márinka se má jako jedno dítě z miliardy. Miluje cestování, má ráda diskotéky s dětskou hudbou, akvaparky, lunaparky, koně, psy a ráda mi pomáhá s vařením. Náš život je život dvou holek, kamarádek, snažím se, aby byla spokojená a šťastná,“ popisuje herečka, která se netají tím, že pro ni je dceřino štěstí na prvním místě.

Bočanovou nedávno zneužili podvodníci na falešnou charitu

Mahuleně Bočanové nedávno kdosi založil na sociální síti Facebook falešný profil, který ale plnil zkopírovaným obsahem z jejího skutečného profilu. Následně na této stránce sdíleli falešnou charitativní sbírku a nic netušící příznivci oblíbené herečky v dobré víře posílali finance, které však nikomu nepomohly a skončily v rukou nepoctivých chmatáků. To Bočanovou velmi trápí a rozčiluje a snaží se takové jednání co možná nejdřív zarazit.

„Takže snad už tomu teď všichni rozumíte. Prostě lohli můj obsah a neustále ho kradou, tak si vytvořili svoji stránku na podnikání, ale tu naplňují mým obsahem, tak získají důvěru, že jsem to fakt já, a občas můj obsah ‚proloží‘ nějakou falešnou prosbou nebo zprávou jakoby ode mě a tím si nakradou, když lidé, co si myslí, že sledují můj profil, s důvěrou peníze na charitu pošlou,“ vyslala vzkaz všem svým sledujícím v naději, že už se nikdo další nenachytá. Jak se však do budoucna bránit, neví. Jedinou možností je sledovat ji na profilu na Instagramu. „Instagramu se to netýká, ten je jen jeden a pravost se pozná podle potvrzující hvězdičky,“ upozorňuje fanoušky.

Zdroj: Blesk.cz, Instagram Mahuleny Bočanové

