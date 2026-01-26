Dominik se dlouho rozhodoval, než se konečně odhodlal jít pod lékařský skalpel. Pro moderátorovy známé i sledující to bylo přitom velké překvapení. Pomalu ztrácející kštici totiž dokázal maskovat tak dokonale, že nikdo neměl ani ponětí, že se tak děje. On ale o zákroku přemýšlel velmi dlouho a transplantaci si opravdu přál. „Na konci loňského roku mi řekl, že jede, že už se rozhodl,“ potvrdila pro Super.cz jeho dlouholetá kamarádka a kolegyně Kateřina Pechová.
Pechová ze Snídaně s Novou popsala stav kolegy po transplantaci vlasů: Byl to pro něj těžký zákrok
Moderátorka Kateřina Pechová (39), kterou diváci znají ze Snídaně s Novou, začala začátek roku trochu jinak, než by si přála – bez svého kolegy Dominika Vršanského po boku. A důvod? Dominik se rozhodl následovat svůj sen o bujné kštici a v Turecku podstoupil transplantaci vlasů.
Těžké chvíle
Kateřina také prozradila, že Dominikův zákrok byl náročnější, než si dokázal představit: „Po návratu psal, že má hlavu jak Megamysl. Je unavený, byl to pro něj těžký zákrok.“ Štěstí jen, že v Turecku nebyl moderátor sám, ale v doprovodu přátel, kteří byli připraveni ho v těžších chvílích podpořit.
Psychika dostává zabrat
Ač to na první pohled může působit opačně, je transplantace vlasů pro tělo významným zásahem. „Vím, že to není jednoduché, ale hrozně po tom toužil. Pro muže může být ta ztráta vlasů náročnější pro psychiku. Jsem ráda, že si splnil sen a jsem zvědavá na výsledek,“ sdělila Kateřina směrem ke svému moderátorskému kolegovi, kterého by už nejraději měla zase po svém boku.