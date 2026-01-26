Legendární moderátorka je už nějaký čas babičkou. Tedy nevlastní. Dcera jejího muže má třináctiměsíčního syna Jana. A přiznává, že si tuto novou roli nemůže vynachválit. „Pro mě je to úplně nová role, ale hlavně pro mého muže. Je to samozřejmě nová etapa života, kterou si nemohu vynachválit. Já jsem taková ne úplně pokrevní babička, ale nicméně to cítím i tak,“ svěřila se vyparáděná moderátorka v rozhovoru pro Super.cz.
Tereza Pergnerová zářila v modrých šatech: Novou životní etapu si nemůže vynachválit
Po delší době se na společenské akci objevila moderátorka Tereza Pergnerová. Ani letos nechyběla na galavečeru Ples jako Brno, který tradičně zahajuje plesovou sezonu. Zatímco loni ji doprovázela dcera Natálie, tentokrát dorazila bez rodinného doprovodu. O to otevřeněji ale promluvila o své nové životní roli, která jí v poslední době dělá velkou radost.
Vybrala balík
Na plese přitom byla nejen proto, aby protančila střevíce, ale také z pracovních důvodů – kvůli svému nadačnímu fondu, který pomáhá rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci. A letos slaví obrovský úspěch, podařilo se totiž vybrat pět milionů korun, které si mezi sebe rozdělí hned čtyři charitativní organizace. I proto ji tentokrát na akci nedoprovodil nikdo z rodinných příslušníků, ale předsedkyně správní rady zmíněné nadace.
