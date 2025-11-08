Kariéra postavená na humoru a partnerství
Patrik Hezucký patří k nejznámějším českým moderátorům. Dlouhá léta tvoří ikonickou dvojici s Leošem Marešem v Ranní show Evropy 2. V rozhovorech několikrát přiznal, že jejich spolupráce nebyla vždy jednoduchá – Mareš totiž bývá impulsivní, Hezucký klidnější. „Jsme úplně opační, měli jsme i krizi,“ uvedl dříve v rozhovoru pro iDNES. Právě rozdílnost osobností ale z jejich dvojice udělala jeden z nejposlouchanějších týmů v českém éteru. Kromě rádia má Hezucký zkušenosti i v televizi — objevil se v pořadech Tele Tele, Mr. GS, a jako porotce v show Tvoje tvář má známý hlas.
