8. 11. Bohumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Patrik Hezucký překvapil kolegy: kvůli zdravotním potížím dorazil na natáčení na invalidním vozíku

Patrik Hezucký
Patrik HezuckýFoto: Profimedia
Patrik Hezucký
Patrik HezuckýFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Moderátor Patrik Hezucký v posledních měsících prošel velkou zdravotní změnou. Kvůli výraznému úbytku svalové hmoty má problémy s chůzí, a proto na natáčení dorazil na invalidním vozíku. Zůstává však v péči lékařů, pracuje dál a vše bere s nadhledem i svým typickým humorem, který posluchači milují.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Moderátor Patrik Hezucký se v posledních měsících dostal do zájmu veřejnosti kvůli změně vzhledu a zdravotnímu stavu. Na natáčení podcastu Lepší už to nebude, který připravuje společně s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem, se objevil na invalidním vozíku. Jeho kolegové i fanoušci byli překvapeni, ale Hezucký vše vysvětlil otevřeně a bez dramatu.

Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich přiznal, že kvůli nevěře ho manželka do StarDance nepustí

Celebrity

„Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozíček,” uvedl pro Blesk.
Podobné obtíže podle něj stojí také za změnou jeho hlasu, které si posluchači všimli během posledního roku. „Ta je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu,“ vysvětlil. Moderátor v posledních letech výrazně zhubl ze zdravotních důvodů. Jeho proměna byla zpočátku spojována s radikální změnou životního stylu, ale později přiznal, že šlo o lékařsky vedený proces.

Reklama

Kariéra postavená na humoru a partnerství

Patrik Hezucký patří k nejznámějším českým moderátorům. Dlouhá léta tvoří ikonickou dvojici s Leošem Marešem v Ranní show Evropy 2. V rozhovorech několikrát přiznal, že jejich spolupráce nebyla vždy jednoduchá  Mareš totiž bývá impulsivní, Hezucký klidnější. „Jsme úplně opační, měli jsme i krizi,“ uvedl dříve v rozhovoru pro iDNES. Právě rozdílnost osobností ale z jejich dvojice udělala jeden z nejposlouchanějších týmů v českém éteru. Kromě rádia má Hezucký zkušenosti i v televizi — objevil se v pořadech Tele Tele, Mr. GS, a jako porotce v show Tvoje tvář má známý hlas.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Smoking, úsměv a comeback: Leoš Mareš po absenci zase baví davy

Rodinný život jako centrum jeho světa

V osobním životě je Hezucký ženatý s Nikolou Hezuckou. Jejich vztah začal nenápadně — poznali se během akce, kterou Patrik moderoval. Po sedmi letech se zasnoubili (2018), o rok později vzali a v prosinci 2019 se jim narodil syn Oliver. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pohlreich přiznal, proč propaguje grilovací koření: Všichni jsme na prodej

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Lepší už to nebude, Blesk.cz, iDNES.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama