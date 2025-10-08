8. 10. Věra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zdeněk Pohlreich přiznal, že kvůli nevěře ho manželka do StarDance nepustí

Zdeněk Pohlreich
Zdeněk PohlreichFoto: Profimedia
Zdeněk Pohlreich
Zdeněk PohlreichFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Taneční soutěž StarDance je mezi celebritami velmi prestižní záležitostí. Přesto se najdou takoví, kteří nabídku na účinkování opakovaně odmítají. Mezi ty patří i kuchař Zdeněk Pohlreich.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Každý podzim se televizní diváci těší na taneční výkony známých osobností, kterým pomáhají profesionální tanečníci. Letos se musí spokojit s turné po halách. Diváci však doufají, že další sezóna StarDance už bude opět patřit televizním obrazovkám. Známého šéfkuchaře Zdeňka Pohlereicha tam ale jistě neuvidí. Ne však proto, že by o něj televize nestála. 

Pohlreich, žena
Pohlreich, žena

Neřeším to, co nedokážu ovlivnit, říká v rozhovoru Zdeněk Pohlreich

Celebrity

„Nabídku jsem dostal. A ne jednu,“ říká Pohlreich, který prozradil i to, že za jeho odmítnutím stojí názor jeho manželky Zdeny Pohlreichové. „Moje žena na to reagovala slovy: Nikam nepůjdeš! Ono se to tam vždycky nějak zku*ví mezi sebou,“ říká na rovinu kuchař s tím, že manželka má strach, aby nepodlehl kouzlu tanečnice, se kterou by trávil dlouhé týdny ve zkušebně, kde by spolu byli tělo na tělo. „Konec. Zdenička vyhlásila, že StarDance za žádných okolností!“ přiznal Blesku, že nabídku nikdy nepřijme. 

Názor své ženy ale Zdeněk chápe. „Samozřejmě – tanec v sobě má obrovský sexuální náboj,“ dává jí veřejně za pravdu a doznává se k tomu, že ani jemu by nebylo zrovna příjemné sledovat v podobné situaci svou ženu. „Jako mně by vlastně taky asi s*alo, kdybych se koukal v televizi na to, jak ji nějakej frajer ochmatává před národem,“ řekl s upřímností sobě vlastní. Jako zdatný obchodník ale samozřejmě zvažuje i finanční stránku. „Kdyby ta částka ale byla ohromující, astronomická nebo skutečně skandálně vysoká… Ono nechat se za hromadu peněz vyrazit v prvním kole, není zas tak strašný, protože divák zapomene,“ říká lišácky. 

Reklama

A že obavy jeho ženy nejsou tak zcela od věci, potvrzuje i historie. Ve StarDance totiž vzniklo hned několik partnerství. Mezi nejstabilnější páry českého šoubyznysu patří například herečka Jitka Čvančarová, která svého muže Petra Čadka poznala právě díky StarDance. Stejně tomu bylo i u herečky Marie Doleželové a tanečníka Marka Zelinky. A velkou lásku prožila díky soutěži i herečka Anna Polívková s tanečníkem Michalem Kurtišem. 

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama