„Mám toho dost.“ Ornella Koktová vysvětlila, proč její manžel Josef zmizel ze sítí

Na Ornelle Koktové se v posledních týdnech začaly množit dotazy, proč její manžel Josef náhle „zmizel“ ze sociálních sítí. Ještě nedávno tam byl poměrně viditelný – obzvlášť v době, kdy jí občas pomáhal i s propagací. U části sledujících proto rychle vznikly spekulace, jestli dvojice neřeší partnerskou krizi, případně zda za jeho ústupem nestojí zdravotní potíže.
V posledních týdnech se Ornelly Koktové hromadily dotazy, proč její manžel Josef přestal být aktivní na sociálních sítích. Spekulace rychle sklouzly ke krizi i zdravotním problémům, influencerka ale vše uvedla na pravou míru v podcastu Agáta a Ornella. Podle ní si Josef jednoduše řekl, že nechce fungovat jako „influencer“, a po vánočním detoxu od online světa potřeboval ubrat.
Ornella se rozhodla dohady utnout a v podcastu, který natáčí s kamarádkou Agátou Hanychovou vysvětlila, že důvod je mnohem prozaičtější: Josef se zkrátka nechce chovat jako influencer. „On není žádný influencer. Nedělá kampaně, spolupráce, jeho sítě ho neživí. Tak si řekl, proč by měl dávat padesátkrát za den, kdo má svátek nebo jaké je počasí,“ řekla.
Sledujícím přitom nejvíc scházely právě jeho pravidelné, každodenní „pozdravy“, které po Vánocích přestaly přibývat. Podle Ornelly to navíc souviselo i s tím, že si pauzu nejdřív dala ona a Josef se následně rozhodl přidat. „Kolem Vánoc, kdy jsem si dala od sítí detox, si na to Pepa najel a řekl: Mám toho dost,“ popsala.
Zároveň připomněla, že v jeho věku je potřeba víc hlídat energii a nepřepínat se. „Letos mu bude 69 let a v těchto letech už musí člověk ty síly lépe rozdělit,“ dodala.