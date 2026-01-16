Věkový rozdíl mezi manželi Ornellou Koktovou a Josefem Koktou je těžko přehlédnutelných 38 let. Randit spolu začali, sotva Ornella dosáhla zletilosti, a od té doby tvoří nerozlučnou dvojici. Jenže to, že zanedlouho bude Koktovi 70, je podle všeho začíná dobíhat a třicátnici Ornelle začínají některé věci vadit čím dál tím víc.
Trable v ráji: Ornella Koktová mluví o konci manželství s Josefem Koktou
Ornella Koktová často dává najevo, že jejich manželství ani po letech netratilo jiskru a i jejich intimní život je stále velmi vášnivý. V posledním podcastu ale padala slova, jež naznačují, že to mezi nimi poslední dobou skřípe.
Ve svém placeném podcastu se Ornella o milostném životě se svou kamarádkou Agátou Hanychovou baví bez zábran. Tam už také dlouho Hanychová naznačuje, že Koktová není svému muži úplně věrná. Velmi často například poukazovala na její blízký vztah s šéfkuchařem Radkem Kašpárkem. Ostatně to, že mezi nimi něco je, si myslí i Kašpárkova exmanželka. V nejnovějším díle obě podnikatelky rozebíraly své horoskopy na rok 2026 a podle slov Hanychové má Koktová od hvězd předurčený nový vztah.
„Máš tam nové cesty a rovnováha mezi svobodou a zodpovědností. Několikrát tam máš nový vztahy a furt tam vyskakuje nějaký prů*er s novým chlapem,“ četla ze svých připravených poznámek Agáta a Ornella se jen culila a klopila oči dolů. „Musíš se rozhodnout mezi zodpovědností a stabilitou anebo novým vztahem,“ uzavřela věštecké okénko Hanychová. To obě kamarádky vyprovokovalo k diskusi o rozchodech. Agáta dokonce nabídla kamarádce, že kdyby se někdy do podobné situace dostala, ať jí přiveze všechny tři děti na hlídání a sama odjede na víkend, aby si životní rozhodnutí mohla pořádně rozmyslet. Z jejich interakce se dalo vyčíst, že možná nemluví tak úplně hypoteticky.
Koktová se pak rozpovídala i o jejich současné situaci doma. „Aktuálně nezažívám, že bych byla strašně zamilovaná do Pepy,“ přiznala Koktová. „Dlouho jsme necítila takový to šimrání v břiše. Je to i tím, že jsme spolu pořád,“ zamýšlí se Ornella. „Od mých dvaceti spolu žijeme v jedný domácnosti. Navíc jsem typ ženy, která se těžko zamilovává, a s Pepou mi to trvalo skoro rok,“ odpověděla Hanychové na její tvrzení, že je skvělé si někoho najít a zažívat euforii z nového vztahu. „Víš, co mě teď hrozně štve? Že Pepa pořád usíná. Já mu třeba něco říkám a on u toho usne, ale to se dřív nestávalo. Pokud teď randíte s padesátníkem, tak pozor. Rychle to uteče a najednou je jim skoro sedmdesát a je to drsná realita,“ zakončila své povídání smutně.