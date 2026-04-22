Ornella Koktová konečně přiznala pravdu o jejím vztahu s Radkem Kašpárkem
Ornella Koktová prolomila hradbu mlčení a řekla, jak to skutečně je s jejím údajným vztahem s Radkem Kašpárkem. Spekulace, které se šířily jako lavina, konečně dostaly jasnou odpověď – a její slova překvapila víc, než by kdo čekal.
Celé to odstartovala její návštěva v jedné z Kašpárkových restaurací, kam vyrazila s kamarádkou. Nebyla však ani trochu spokojená a své zklamání ventilovala na svých sociálních sítích. „Objednaly jsme si spoustu chodů, ale bohužel měly pachuť žluči nebo blitek. Navíc když jsme chtěly platit, tak jsme asi deset minut mávaly na personál, který si nás absolutně nevšímal a popíjel si na baru malé pivo. To vše byla směsice pocitů, které vedly k tomu, že jsem napsala varování před touto restaurací. A to spustilo mediální kauzu, protože tuhle restauraci má Radek Kašpárek a na toho se nesmí sahat,“ rozpovídala se v pořadu Koktová.
To však vyvolalo ostrou reakci protistrany. „Pan Kašpárek do mě začal jít. A já jsem si řekla, že teď tady budu za blbku? Tak to tedy ne. V minulosti jsme si párkrát napsali, v době covidu, kdy potřeboval pomoc s nějakou sbírkou. Byl mi vděčný a řekl, že mě jednou zve do toho svého Fieldu. Žádná večeře se pak nekonala, protože jsem byla těhotná. A on v médiích začal hrát na strunu, že jsem zhrzená, protože mě nevzal na tu večeři. Takže jsem šla do těch zpráv a zveřejnila je,“ rozpovídala se manželka Josefa Kokty, které tehdy ženatý Kašpárek psal, jak je úžasná a okouzlující.
To, že má ke známému televiznímu šéfkuchaři už dlouho sympatie, Ornella netají. „Je pravda, že Radek a Pepa jsou si trochu typově podobní. Takže se nabízí, že se mi Radek líbí. Radek je pěkný, o tom žádná, ale nic se mezi námi nestalo,“ dušuje se matka tří dětí s tím, že ale až tento muž přinutil jejího muže žárlit. „Po těch skoro patnácti letech Pepa trochu žárlí a já jsem vždycky chtěla, aby trochu žárlil, ale teď mě to štve, zvlášť když se nic nestalo. Kdyby aspoň měl důvod,“ rozčiluje se na oko se smíchem.
V dokumentu se vrátila i k tomu, že o jejím sexuálním vztahu s Kašpárkem byla přesvědčená i jeho exmanželka Andrea. „S jeho ženou jsem byla léta v kontaktu, občas jsme si psaly tipy na výlety s dětmi a podobně. Ve chvíli, kdy se tohle odehrálo, tak oni měli tři dny po rozvodu. Já v jejich příběhu vůbec nefigurovala, ale začala jsem od ní dostávat bídu. A nejen že psala mně, ale začala vypisovat i Pepovi. To už bylo přes čáru. Naštěstí Pepa je mazák a bral to s humorem,“ říká Koktová. Přestože oba dva s Josefem mají rádi zájem opačného pohlaví, jejich vztah má jasná pravidla. „S Pepou nemáme dovoleného nic, žádné otevřené vztahy. Myslím, že kdybychom si to jako pár otevřeně dovolili, tak je to začátek konce,“ má jasno v tom, co chce.