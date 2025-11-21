Ornella Koktová se netají tím, že vždycky měla slabost pro starší muže, ostatně její manžel Josef Kokta je starší než její vlastní rodiče. Možná i proto vzbudila pozornost nejen její roztržka s šéfkuchařem Radkem Kašpárkem, ale i jejich následné usmíření, které zavdává důvod ke spekulacím, jestli mezi nimi náhodou není něco víc. A zřejmě si to myslí i Kašpárkova teď už exmanželka, která se rozhodla, že si své podezření nenechá pro sebe.
A jak vlastně celá kauza začala? Začátkem října se Ornella vypravila do restaurace vlastněné Kašpárkem s kamarádkou na večeři a byla velmi zklamaná, své rozhořčení následně vypustila na Instagramu, kde si postěžovala, že předražené jídlo chutnalo jako blitky. To ale šéfkuchař nenechal bez reakce a strhla se menší přestřelka. Nakonec to oba zúčastnění vyřešili kultivovaně, kdy Kašpárek pozval Koktovou na večeři.
„Jeho pozvání byl opravdu vstřícný krok, a vlastně napůl vznikl i z toho důvodu, že jsem v době covidu Radkovi pomáhala sdílet mezi lidi jeho charitativní sbírku. Tehdy jsme plánovali večeři, ale co vám budu… covid, porody, čas, práce… Každopádně tento večer se povedl naprosto skvěle. Celé menu byl jeden velký zážitek překvapivých chutí, zajímavých kombinací a hlavně harmonie. Moc ti, Radku, děkuju, a to i za zajímavou konverzaci a společnost…sice tvrdíš, že tě žádná múza ještě nepolíbila… ale opak je pravdou," nešetřila po několikahodinovém setkání chválou mladá podnikatelka. Její slova plná obdivu na adresu Kašpárka ale vzbudila pozornost u její kamarádky Agáty Hanychové, která v jejich společném podcastu naznačovala, že možná došlo na víc než jen na pouhou večeři.
A Hanychová není sama, kdo takhle uvažuje. Andrea Kašpárková tak vzala iniciativu do svých rukou, přestože k setkání jejího exmanžela a Koktové došlo dva dny po jejich oficiálním rozvodu. „Nejdřív začala vypisovat mně, ale takovým způsobem, že šla do blokace. Já jsme na ni byla slušná a slíbila jsem jí, že nebudu nikde rozbírat, jak to Kašpárkovi mezi sebou mají. Což jsem dodržela,“ začala vyprávět Ornella s odkazem na fakt, že zpráva o rozvodu Kašpárkova manželství vyšla najevo až tento týden.
„Ona pak začala vypisovat mýmu Pepovi ve smyslu 'Bůh ví, co mezi nimi je a není, a máte se na co těšit. Oni vám ještě ukážou.' Pepa řekl, že se moc těší. Naštěstí to bere s humorem,“ říká Ornella, která se ke kauze vrátila ještě dnes ve svých stories, kde poslala Kašpárkové drsný vzkaz. „Tobě, Andreo, doporučuju, už Pepovi nepiš! Jinak teprve uvidíš, co je to můj hněv,“ připsala k upoutávce na nejnovější díl jejich podcastu.
