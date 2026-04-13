Ve své dokumentární sérii Ornella Life se podnikatelka Ornella Koktová rozhodně nebojí prozrazovat dlouho držená tajemství. Jedním z nich je i šílená věc, kterou udělal coby mladičká milenka svého současného partnera Josefa Kokty v době, kdy byl ještě ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou.
Koktová přiznala, že do bytu svého milence pozvala na návštěvu celou rodinu
Podnikatelka Ornella Koktová opět překvapila otevřeností ve své dokumentární sérii, když zavzpomínala na dobu, kdy byla milenkou Josefa Kokty. Přiznala, že si do jeho bytu v prestižní pražské lokalitě pozvala vlastní rodinu. Dnes nad svým tehdejším jednáním s odstupem let sama kroutí hlavou, zároveň ale přiznává, že by ho nejspíš zopakovala.
S Josefem Koktou si Ornella začala na prahu své zletilosti. On byl v té době známý, vlivný a hlavně zámožný podnikatel s bytem na jedné z nejprestižnějších adres v Praze – v Maislově ulici. A tam si také svou mladičkou milenku vodil v době, kdy nebyla Partyšová s jejich synem Kristiánem doma. „Když jsme se vídali už delší dobu, tak mi občas nechával klíče od bytu, že jde třeba na golf, tak vstával dřív a já se tam mohla dospat. A jednou jsem udělala to, že jsem si tam pozvala rodiče i s babičkou na návštěvu a ukázala jsem jim celý byt,“ zajíkala se Ornella smíchy při vzpomínce na to, co provedla.
„Chápeš ten bizár, že ti milenec nechá klíče a jeho žena mohla v jakoukoliv chvíli přijet. Teď si představ tu situaci, když jsem dělala prohlídku byt a ona by třeba se přijela převlíknout na nějakou akci,“ popsala v dokumentu Ornella. Její setra Charlotte se jí ptala, co ji k takovému kroku vedlo. Na to Koktová odpověděla, že v tu dobu už byla do Kokty zamilovaná a představovala si jejich společný život. „Tam, kde měl pracovnu, jsem mu řekla, že by to jednoho dne mohl být dětský pokoj,“ netají se Ornella tím, že už tenkrát měla o svém životě jasno.
„Jestli bych to udělala znovu? Rozhodně! Myslím, že je to tak ztřeštěný a šílený, až je to vlastně geniálně vtipný,“ stojí si za svým tehdejším chováním dnešní matka tří dětí, které má právě s Koktou. „Po letech jsem se dozvěděl, že tohle udělala, že tam přivedla celou rodinku, aby propátrali byt. Strašný,“ komentoval to na kameru Kokta se shovívavým úsměvem. Zdá se, že za zhruba patnáct let společného života je na Ornelliny nápady už zvyklý.