2. 3. Anežka
Ondřej Soukup překvapil. Svatba s Lucií Šoralovou nebyla druhá, ale už třetí

Ondřej Soukup a zpěvačka Lucia Šoralová
Ondřej Soukup a zpěvačka Lucia ŠoralováFoto: ČTK
Ondřej Soukup a zpěvačka Lucia Šoralová
Ondřej Soukup a zpěvačka Lucia ŠoralováFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Mnozí fanoušci žili v domnění, že když si Ondřej Soukup vzal zpěvačku Lucii Šoralovou, šlo o jeho druhé manželství. Skladatel ale v rozhovoru prozradil, že má za sebou svatby hned tři.

Řada lidí má za to, že když si Ondřej Soukup vzal zpěvačku Lucii Šoralovou, šlo o jeho druhé manželství. Ve skutečnosti je však jeho vztahová historie pestřejší. Ještě před dlouholetým svazkem s textařkou Gábinou Osvaldovou byl totiž ženatý s Helenou.

Skladatel přitom s nadsázkou přiznává, že má pro svatby slabost. „Svatba je vždycky bezvadná, rozvod už je horší, vždycky to stojí hodně peněz. Ale já se žením rád, je to senzační a nikdy na to nezapomenete,“ svěřil se. A právě při této příležitosti prozradil, že obřad s Lucií Šoralovou byl už jeho třetí. „Mám dvě exmanželky, Helenku, která žije v Itálii, a pak Gábinu,“ uvedl otevřeně.

Zajímavostí je, že u všech jeho svateb stál jako svědek dlouholetý přítel, hudebník Michael Kocáb. Přestože Soukup mluví o ženění s lehkostí a humorem, další veselka už podle něj nepřipadá v úvahu. „Lucka už mě nepustí. Je drsná, východ je drsný a s tím se nedá bojovat,“ řekl se smíchem a narážel přitom na slovenský původ své současné manželky.

Ondřej Soukup je otcem tří dětí. Z manželství s Gábinou Osvaldovou má dnes už dospělého syna Františka. S Lucií Šoralovou vychovává dceru Rebeku a syna Ondřeje.

Gabriela Osvaldová, Ondřej Soukup
Gabriela Osvaldová, Ondřej Soukup
Foto: Profimedia

O svých potomcích ale mluví opatrně. „Oba dva jsou takoví samorosti, že sám nevím, co se z toho vyvine. Já o tom vlastně nesmím mluvit, oni totiž nenávidí, když o nich někde veřejně mluvím, tak raději mlčím,“ dodal Soukup.

