"Člověka to hodně poznamená." Prachař poprvé promluvil o konci manželství s Rybovou
„Jaký prožívám období? Prostě jsem se nějakým způsobem stěhoval nebo organizoval nový bydlení, ale jinak život jde dál,“ rozpovídal se nečekaně otevřeně Prachař v pořadu Showtime. Herec, který podle zákulisních informací byl tím opuštěným, když si Rybová měla najít jiného muže, přiznal, že pro něj uplynulé období nebylo vůbec jednoduché. „Myslím, že člověka to hodně poznamená. Najednou se musíte přizpůsobit úplně jiným okolnostem, ale to je život,“ snaží se nepropadat trudomyslnosti.
„Život je taková komplikovaná odyssea. Ale každé ráno se probudím a jsem šťastný, že žiju,“ říká Prachař, který po rozchodu s manželkou našel štěstí v náručí o dvaatřicet let mladší herecké kolegyně Sarah Haváčové. S Rybovou však dle svých slov vychází bez problémů. „Tam je všechno při starým. Komunikujeme spolu dobře, nemáme žádný problém. Spojují nás děti, takže je to v pohodě,“ tvrdí herec, kterého s manželkou nespojují pouze děti, ale také vedení společného divadla Verze. „Pracovní věci, který s tím souvisej, zkrátka nějak umíme nechat stranou,“ říká přesvědčeně.
A právě na instagramovém profilu divadla Verze také odloučení manželé vydali jediné společné prohlášení k celé záležitosti. „Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a u nichž jsme v oboustranném souladu. Na prvním místě pro nás nadále zůstávají naše děti, naše rodiny a vzájemný respekt, který k sobě po celou dobu chováme,“ napsali před několika týdny.