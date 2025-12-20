Ačkoliv se František Soukup proslavil především jako zakladatel a mozek recesistické skupiny Nightwork, jeho životní cesta a rodinné zázemí jsou daleko zajímavější než jen obraz „buřiče v teplákách“. František patří k výrazným postavám české populární hudby. A není se čemu divit, vyrůstal ve stínu i světle slavných jmen. Narodil se v prosinci 1983 v Praze do rodiny, která zásadním způsobem formovala podobu české populární hudby.
Hudební bizár a tepláky vyměnil za rodinnou pohodu a lopatu. Jak dnes žije syn Osvaldové a Soukupa?
Syn slavných umělců, který oblékl republiku do teplákové soupravy. V hloubi duše ale penzista a staromilec milující svůj klid. František Soukup dokázal přetavit „šílené“ dětství v umělecký triumf, aby následně dobrovolně vyměnil záři reflektorů za svět stavebních plánů a rodinný život s partnerkou Lindou a třemi kluky.
Šílení rodiče, nádobí ve vzduchu a polyamorie
Jeho otcem je renomovaný hudební skladatel a baskytarista Ondřej Soukup a matkou textařka a herečka Gabriela Osvaldová. Toto spojení bylo nejen profesně nebývale úspěšné. Duo Osvaldová–Soukup stojí za takovými hity jako Láska je láska či muzikálem Johanka z Arku. Výjimečně nekonvenční byli tito dva umělci ale také lidsky, což samozřejmě formovalo Františkovo dětství. Ten sám jej popsal jako „nestandardní“. Rodiče byli podle jeho slov „šílení“, ale poskytovali mu milující zázemí. Domácnost Soukupových byla plná uměleckých návštěv, večírků a italského temperamentu, a tak vzduchem občas létalo i nádobí nebo pekáče. Specifickým rysem rodinného soužití byla i pozdější polyamorie, kdy oba rodiče žili s novými partnery, ale přesto zůstávali v přátelském svazku a oficiálně se rozvedli až v roce 2016. Tento „čtyřúhelník“ zahrnující partnerku Ondřeje Lucii Šoralovou a partnera Osvaldové Mirka Mirčeva, přezdívaného Bulhar, byl veřejností často vnímán jako šokující, pro Františka však byl přirozenou součástí jeho světa.
Záškoláctvím k vysokoškolskému titulu
Františkovo dětství bylo úzce spjato s pražskou Malou Stranou, kam se rodina přestěhovala v roce 1996 z Vinohrad. Genius loci této historické čtvrti na něj měl velký vliv. Školní docházka však nebyla jeho silnou stránkou. Sám přiznává, že ho učení nebavilo a často chodil za školu. Z prvního gymnázia byl dokonce vyloučen kvůli problémům s kázní a na druhém musel opakovat maturitní zkoušku. Zajímavostí ale je, že jeho otec Ondřej záškoláctví do jisté míry toleroval, ovšem pouze za předpokladu, že syn trávil čas skládáním hudby. Hudba se tak pro Františka stala legální „záminkou“, jak zůstat doma u počítače se softwarem na tvorbu muziky. Přes počáteční odpor k hudbě jako povinnosti se do ní nakonec zamiloval. I když se zdálo, že studia nedokončí, překvapil své okolí tím, že po maturitě na Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého úspěšně vystudoval Metropolitní univerzitu Praha v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia a s magisterským diplomem v kapse dokonce zvažoval i doktorské studium.
Éra Nightwork
V roce 2005 založil spolu s Emilem Koptou skupinu Nightwork. Původním záměrem bylo vytvořit si alibi pro záškoláctví, ale projekt brzy přerostl v celorepublikový fenomén. Po odchodu Kopty se k Soukupovi přidal Jakub Prachař a později frontman Vojtěch Dyk. Začátky byly těžké – hudební vydavatelství je odmítala a kapela byla obviňována z protekce kvůli slavným jménům rodičů. Nakonec jim Ondřej Soukup zapůjčil studio, aby mohli nahrát první desku. Kapela Nightwork se profilovala skrze recesi, patos a provokaci. Jejich strategií bylo šokovat, protože věřili, že to, co nešokuje, nikoho nezajímá. Průlomem byl videoklip k písni Mája a následně kontroverzní hit Globální oteplování, který i přes (nebo právě proto) stažení z některých médií vyvolal obrovský ohlas. Vrcholem popularity byla deska Tepláky aneb kroky Františka Soukupa z roku 2010, která vyvolala vlnu nadšení pro tento retro oděv a kapele vynesla několik Cen Anděl. Skupina Nightwork odehrála svůj poslední koncert v O2 areně v listopadu 2013. Co skutečně stálo za rozpadem kapely, je dodnes zahaleno rouškou tajemství.
Důchodcem od narození
Navzdory obrovskému úspěchu Nightwork nebyl František Soukup nikdy typickým showmanem. Zatímco jeho kolegové Dyk a Prachař jako herci pódium milovali, Soukup vystupování a koncertování považoval za ztrátu času. Sám sebe v kapele popisoval jako „mimoně“, kterého nebavily víkendové přejezdy dodávkou na koncerty. Mnohem raději trávil čas v izolaci studia jako skladatel a producent. Již v průběhu největší slávy uvažoval o konci kapely. A klidně přiznával, že se cítí jako důchodce, který chce jít včas spát a o víkendech jezdit na kole místo hraní na festivalech.
Tři kluci a lopaty
Dnes je František spokojeným tátou tří synů – Maxmiliána, Bartoloměje a Františka, které má s partnerkou Lindou. Uspokojení našel překvapivě v oborech, které by u syna slavných umělců málokdo čekal. „12 let jsem nestál na jevišti. Pořád mám kapelu, ale místo kytar a bubnů máme lopaty a sbíječky. Já jsem od roku 2006 dělal reality, mám ještě realitku a často najímáme a rekonstruujeme i vlastní nemovitosti. No, a pořád mě stavební firmy vodrbávaly. Až jsem se to asi u desáté rekonstrukce rozhodl vzít na vlastní bedra,“ svěřil se František a dodal: „Tahle práce mě baví víc než c dur e mol nebo g dur, něco vzniká, na co si člověk sáhne.“ Kromě toho, že se František našel v „úplně obyčejném životě“, jsou jeho obrovskou životní vášní také stará auta.