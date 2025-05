Dostat se do tohoto klubu nebylo vůbec snadné. Pokud jste ale uspěli, čekal vás nezapomenutelný zážitek. Zakladatel Steve Rubell a spolumajitel Ian Schrager se snažili vytvořit prostředí, které by splnilo i ta nejnáročnější očekávání, zejména pokud šlo o VIP hosty. Organizovali tematické večírky, do jejichž scénografie investovali desítky tisíc dolarů. Výjimečná atmosféra přitahovala davy – každý večer bylo plno a před vchodem se tvořily dlouhé fronty.