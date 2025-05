Tajemství Freddieho Mercuryho: Co jste o legendě Queen možná vůbec netušili?

Freddie strávil dětství v Indii, kde navštěvoval internátní školu St. Peter‚s School v Panchgani. Právě zde začal hrát na klavír a založil svou první kapelu The Hectics. V roce 1964, po revoluci na Zanzibaru, se jeho rodina přestěhovala do Anglie. Freddie studoval grafický design na Ealing Art College, kde navázal kontakty s budoucími členy Queen.

Queen: Kapela, která změnila dějiny hudby

V roce 1970 vznikla skupina Queen ve složení Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor a později John Deacon. Freddie přinesl do kapely nejen svůj hlas, ale i vizuální identitu – navrhl ikonické logo Queen, které kombinuje astrologická znamení všech členů. Mezi jeho nejznámější skladby patří „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to Love“ a „We Are the Champions“.