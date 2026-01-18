Herec Milan Enčev, kterého diváci znají mimo jiné ze seriálu Policie Modrava, popisuje zkušenosti, jež podle jeho slov otřásly jeho důvěrou ve zdravotnictví i v lidi. Po letech intenzivního pracovního tempa – divadlo, seriály, filmy – se rozhodl pro změnu a nastoupil jako sanitář do nemocnice. Realita na oddělení ho ale prý zaskočila natolik, že se rozhodl o ní veřejně promluvit.
„Odhalil jsem týrání pacientů,“ říká herec Enčev. Po zkušenosti z nemocnice se vrací k herectví
„V nemocnici jsem odhalil týrání zaintubovaných bezbranných pacientů a fackování,“ uvedl Enčev v rozhovoru pro Blesk. Podle něj nešlo o ojedinělé selhání jednotlivce, ale o atmosféru, která se na pracovišti dlouhodobě tolerovala. Herec popsal i další situace, které ho prý přesvědčily, že na oddělení něco zásadně nefunguje. „Personál nadával muži s nadváhou do prasat a dobytka. Zažil jsem opilou sestru, která padala a nebyla schopná zavést sondu. Dokonce zdravotníci »pohřbili« pacienta, který byl živý – a když přišla zdrcená rodina, mával jim…“ líčí své loňské zážitky.
Enčev tvrdí, že se s tím nedokázal smířit a věc nenechal být. Podle jeho slov byl viník následně propuštěn. Jenže tím se situace pro něj neuklidnila – naopak. Po zásahu a upozornění na problém se prý stal terčem kolektivu. Spolupracovníci na něj sepsali hromadnou stížnost, v níž ho obviňují z vyvolávání konfliktů a narušování pracovních vztahů. Zároveň ale podle herce samotný text stížnosti naznačuje, že o nepřijatelném chování vůči pacientům museli vědět i další lidé na oddělení.
Zkušenost pro něj nakonec znamenala návrat k původní profesi. „Vracím se k herectví, protože mě to, co jsem zažil, strašně zklamalo,“ řekl Enčev. O svých zážitcích se rozhodl mluvit veřejně právě proto, že chce podle svých slov dosáhnout nápravy a upozornit na praktiky, které by ve zdravotnictví neměly mít místo.