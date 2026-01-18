Přeskočit na obsah
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Odhalil jsem týrání pacientů,“ říká herec Enčev. Po zkušenosti z nemocnice se vrací k herectví

Milan Enčev
Milan EnčevFoto: Profimedia
Milan Enčev
Milan EnčevFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Milan Enčev se rozhodl na čas opustit herectví a nastoupil jako sanitář do nemocnice. To, co tam podle svých slov zažil, ho ale hluboce zklamalo – popisuje fackování bezbranných pacientů, ponižování i selhání personálu. O zkušenostech promluvil s tím, že chce, aby se situace řešila a podobné praktiky neměly ve zdravotnictví místo.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herec Milan Enčev, kterého diváci znají mimo jiné ze seriálu Policie Modrava, popisuje zkušenosti, jež podle jeho slov otřásly jeho důvěrou ve zdravotnictví i v lidi. Po letech intenzivního pracovního tempa – divadlo, seriály, filmy – se rozhodl pro změnu a nastoupil jako sanitář do nemocnice. Realita na oddělení ho ale prý zaskočila natolik, že se rozhodl o ní veřejně promluvit.

Michal Holán
Michal Holán

Jasňačka z Modravy znovu v nemocnici. Holána skolila „prezidentská“ nemoc střev

Celebrity

„V nemocnici jsem odhalil týrání zaintubovaných bezbranných pacientů a fackování,“ uvedl Enčev v rozhovoru pro Blesk. Podle něj nešlo o ojedinělé selhání jednotlivce, ale o atmosféru, která se na pracovišti dlouhodobě tolerovala. Herec popsal i další situace, které ho prý přesvědčily, že na oddělení něco zásadně nefunguje. „Personál nadával muži s nadváhou do prasat a dobytka. Zažil jsem opilou sestru, která padala a nebyla schopná zavést sondu. Dokonce zdravotníci »pohřbili« pacienta, který byl živý – a když přišla zdrcená rodina, mával jim“ líčí své loňské zážitky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Michaelu Noskovou dovedlo týrání ze strany partnera až do ženské věznice

Milan Enčev v seriálu Policie Modrava
Milan Enčev v seriálu Policie Modrava
Foto: TV Nova
Reklama

Enčev tvrdí, že se s tím nedokázal smířit a věc nenechal být. Podle jeho slov byl viník následně propuštěn. Jenže tím se situace pro něj neuklidnila – naopak. Po zásahu a upozornění na problém se prý stal terčem kolektivu. Spolupracovníci na něj sepsali hromadnou stížnost, v níž ho obviňují z vyvolávání konfliktů a narušování pracovních vztahů. Zároveň ale podle herce samotný text stížnosti naznačuje, že o nepřijatelném chování vůči pacientům museli vědět i další lidé na oddělení.

Zkušenost pro něj nakonec znamenala návrat k původní profesi. „Vracím se k herectví, protože mě to, co jsem zažil, strašně zklamalo,“ řekl Enčev. O svých zážitcích se rozhodl mluvit veřejně právě proto, že chce podle svých slov dosáhnout nápravy a upozornit na praktiky, které by ve zdravotnictví neměly mít místo.

VIDEO: Kůň navštěvuje nemocné seniory: Dává radost z dotyku, říká o jednorožci cvičitelka

U některých klientů je napojení hodně silné. Několikrát se stalo, že se Sagi hlavou opřel o místo, kde měl pacient problém, říká Veronika Volgemutová. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk.cz, Instagram Milana Enčeva

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama