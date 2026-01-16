Oblíbený herec Michal Holán, kterého diváci znají jako policistu Jasňačku ze seriálu Policie Modrava, má za sebou další nepříjemný zdravotní kolaps. Na přelomu roku ho znovu potrápila divertikulóza – vážné onemocnění střev, se kterým se už v minulosti opakovaně léčil. Po Novém roce proto na čas skončil v nemocnici.
Jasňačka z Modravy znovu v nemocnici. Holána skolila „prezidentská“ nemoc střev
Herec Michal Holán, známý jako policista Jasňačka ze seriálu Policie Modrava, po Novém roce skončil na osm dní v Nemocnici Na Homolce. Opět ho potrápila divertikulóza, dědičné onemocnění střev, které už v minulosti řešil i operací. Tentokrát zabrala antibiotika a další zákrok nebyl nutný.
Holán přiznává, že nemoc u něj umí udeřit i kvůli zdánlivé maličkosti. „Zřejmě se mi vymstilo, že jsem se o Vánocích méně hlídal v jídle a něco se mi opět dostalo do střev. Stačí zrníčko, slupka…,“ popsal deníku Aha!. A protože už pozná varovné signály, nečekal. „Už s tím mám zkušenosti. Cítil jsem, že je něco špatně, tak jsem šel rovnou do Nemocnice Na Homolce, kde mi nasadili antibiotika. Ta zabrala, takže další operace naštěstí nebyla nutná…“ ulevil si.
Z nemocnice se nakonec dostal po osmi dnech. Než odjel domů za rodinou, nezapomněl poděkovat personálu: „Chci poděkovat všem, kdo se o mě na Homolce tak báječně starají,“ vzkázal vděčný Michal.
Zdravotní potíže mu přitom zasáhly i do pracovního programu. Kvůli léčbě musel zrušit plánovanou účast ve Všechnopárty u Karla Šípa. Nakonec se ale ukázalo, že natáčení se stejně v původním termínu nekonalo. „Aniž bych to tušil, nakonec se to z jiných důvodů stejně nenatáčelo a bylo to odloženo na příští pondělí. Shodou okolností to tedy vyšlo tak, že se natáčení přece jen zúčastnit mohu,“ dodal Holán.
Divertikulóza souvisí s vychlípeninami střevní sliznice (divertikly), které se nejčastěji objevují na tlustém střevě – typicky v oblasti esovité kličky a sestupného tračníku. U Holána hraje roli i genetika: v jeho rodině už operaci střev podstoupila maminka, babička i sestra. Nemoc se v minulosti objevila také u Václava Havla a slovenského prezidenta Rudolfa Schustera, což jí vyneslo přezdívku „prezidentská nemoc“.