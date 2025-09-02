Michaelu Noskovou dovedlo týrání ze strany partnera až do ženské věznice

Přestože už s podnikatelem Jindřichem Čandou nějakou dobu není, stále probíhají soudy. Nejen ty o opatrovnictví jejich společné dcery Jasny Marianne, ale také trestní spor, ve které jde právě o domácí násilí. „Teď probíhá trestní soud, který se týká násilí. Mám stažené záznamy z domácích kamer, takže za sebou mám množství všech možných důkazů,“ popisuje Nosková. „Ještě probíhají nějaké menší finanční záležitosti, ale trestní soud je pro mě i pro malou stěžejní. Pokud by byl odsouzen, bylo by divné, že dítě vyrůstá s člověkem, který je odsouzený za ohrožení dítěte. Když mu ji předávám, tak se bojím. Vím, čeho je schopen,“ uzavírá bolestivé téma.