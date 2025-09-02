Ikona počasí
Michaelu Noskovou dovedlo týrání ze strany partnera až do ženské věznice

Michaela Nosková
Foto: Profimedia
Michaela Nosková
Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Zpěvačka Michaela Nosková otevřeně hovoří o tom, že byla obětí domácího násilí, kdy ji psychicky i fyzicky týral otec její mladší dcery. O svých zkušenostech nyní promluvila na besedě v ženské věznici.

„Z těch šedesáti žen bylo zhruba dvacet zavřených za to, že se při domácím násilí bránily nožem! Je to špatně, ale sama jsem v té situaci byla a vím, jak je zoufalá“ rozpovídala se o silném zážitku zpěvačka Michaela Nosková, podle které je velmi důležité sdílení toho, čím si všechny prošly. 

Michaela Nosková
Michaela Nosková

"Kamery hlídaly, aby se dcera nepřiblížila ke své sestře," popisuje teror Nosková

„S těmi ženami jsme se shodly, že nám sdílení našich pocitů a příběhů pomáhá. Pro mě ta beseda byla neskutečně ozdravná, protože jsem viděla, že ty ženy cítí totéž. Pro mozek to znamená, že nejste jediná, kdo se tak cítí, a že není špatně mít pocity, co máte,“ říká zpěvačka, které se podařilo se vymanit z toxického vztahu i díky pomoci rodiny a okolí, které jí poskytlo potřebnou podporu. Je si však vědoma toho, že ne každá oběť má takové štěstí. 

„Měla jsem štěstí na dobré zázemí. Když člověk chce utéct z násilného vztahu, je potřeba, aby to udělal bezpečně," apeluje na lidi, kteří se ocitnou v podobné situaci, a uvádí, jak se to podařilo jí. „Já měla zavazadla připravená dopředu. Čtrnáct dní jsem si postupně odklízela věci. Dělala jsem to po malých částech a měla jsem to schované u rodičů, takže si toho bývalý partner nevšiml,“ vzpomíná na náročné období svého života. „Měla jsem co dělat, abych to ustála. Sama jsem netušila, jak moc mě to ještě pořád vnitřně zraňuje,“ dodala pro Blesk otevřeně.

Přestože už s podnikatelem Jindřichem Čandou nějakou dobu není, stále probíhají soudy. Nejen ty o opatrovnictví jejich společné dcery Jasny Marianne, ale také trestní spor, ve které jde právě o domácí násilí. „Teď probíhá trestní soud, který se týká násilí. Mám stažené záznamy z domácích kamer, takže za sebou mám množství všech možných důkazů,“ popisuje Nosková. „Ještě probíhají nějaké menší finanční záležitosti, ale trestní soud je pro mě i pro malou stěžejní. Pokud by byl odsouzen, bylo by divné, že dítě vyrůstá s člověkem, který je odsouzený za ohrožení dítěte. Když mu ji předávám, tak se bojím. Vím, čeho je schopen,“ uzavírá bolestivé téma. 

