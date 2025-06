Když ve 20. letech vstoupil na jeviště po boku Jana Wericha, nezměnil jen divadlo – změnil způsob, jak Češi vnímají humor, absurditu a naději.

Dnes by Jiří Voskovec oslavil 120. narozeniny. A i když od jeho smrti uplynulo přes čtyřicet let, jeho osobnost je pořád inspirující – pro českou kulturu, pro umělce i snílky. Byl to glosátor i básník, herec i emigrant, partner i samorost. Jeden z těch, o nichž se neříká „ten byl“, ale „ten pořád je“.

Jeho život si připomeňte v galerii.