Daniela Písařovicová Brzobohatá má za sebou vzrušující rok: 15. září se z ní stala vdaná paní. S partnerem Ondřejem Brzobohatým poutali pozornost už dříve tohoto roku. Důvodem byly zejména dozvuky z jeho předešlého manželství s Taťánou Kuchařovou. Na veřejnost totiž pronikly zprávy o Brzobohatého extravagantním koníčku, tzv. drag queen, kdy se obléká za ženu.
Úspěch, odvaha i bolestná rozhodnutí. Skutečný život Daniely Písařovicové vás překvapí
Její otec si přál, aby byla volejbalistkou, ona zase chtěla být paní učitelkou. Daniela Písařovicová letos věrně stála po boku svého partnera Ondřeje Brzobohatého, provdala se za něj a rozhodla se zvolnit pracovní tempo. Dnes slaví půlkulatiny.
I tehdy stála Písařovicová věrně po jeho boku. Brzobohatého ženské alter ego jí nepřekáží, naopak. „Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc. Pokud by to pro mě byl problém, s Ondrou bych se přestala vídat,“ uvedla před půlrokem.
V České televizi nejdříve moderovala ekonomicky zaměřené pořady a od roku 2013 hlavní zpravodajství Události. Její otec chtěl, aby byla volejbalistka, ona zase chtěla být paní učitelka. Už na střední škole hrála divadlo a zpívala a po skončení Vysoké školy ekonomické si uvědomila, že právě moderování je pro ni to pravé. V roce 2010 získala cenu Týtý v kategorii Objev roku.
Oblíbená moderátorka slaví 47. narozeniny. Na to, jak vypadala jejich italská svatba i proč se rozhodla skoncovat s prací pro DVTV, se můžete podívat do naší galerie.
Život Daniely Písařovicové
Život Daniely Písařovicové
Zásnuby
Měsíc poté, co byla odhalena Tiffany, oznámila dvojice své zásnuby. Brzobohatý neskrýval nadšení na svých sociálních sítích. "Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na IG. A to z čiré radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se! Stojí to sakra za to," napsal k příspěvku ze společné dovolené na Maledivách, kde k zásnubám došlo.
Svatba
Po pouhých čtyřech měsících slavili svatbu u jezera Como ve slunné Itálii. "Nikdy jsem po svatbě zas až tak netoužila, ale říkala jsem si, že jestli to jednou přijde, tak bych chtěla, aby to bylo o nás dvou a aby nás tam bylo pokud možno co nejméně. Chtěla jsem svatební den prožít co nejintenzivněji a to se stalo," pochvalovala si pro Blesk Písařovicová. Část jejích blízkých však na svatbě chyběla.
"Tety, strejdové, sestřenice, bratrance, tak ti tam tedy nebyli, protože už by to nesplňovalo parametry té malé svatby, co jsem si přála. Ale ti nejbližší tam s námi byli. Samozřejmě že bych tam měla hrozně ráda spoustu lidí, ale pak už by to byla moje velká řecká svatba, což jsem nechtěla."
Spekulace o těhotenství
Krátce po svatbě se začalo spekulovat, jestli náhodou není moderátorka těhotná. Důvodem měly být její zdravotní potíže a nevolnosti, které lidé kolem pozorovali i na jejích pracovních akcích.
Zvěsti o druhém stavu popřela. „Nejsem těhotná, mám celoživotně nízký tlak a je tady hrozně vydýchaný vzduch. Chvilku se posadím, nadechnu čerstvého vzduchu a dám si sklenku silného červeného vína,“ argumentovala. A ačkoli převzala manželovo příjmení, těžce se jí na to zvyká. „Jsem zatím v takový tý fázi, kdy jsem extrémně trapná, protože když se někomu představuji, tak říkám: ‚Dobrý den, Daniela Písařovicová, tedy Brzobohatá, aha, to vás vlastně vůbec nezajímá.‘ Takhle se momentálně představuji.“
Volejbalistka, učitelka, moderátorka
Daniela Písařovicová v prosinci 2020 oznámila odchod z České televize, kde pracovala šestnáct let. První moderovala ekonomicky zaměřené pořady a od roku 2013 jste ji mohli vidět v hlavním zpravodajství Události.
"Milá Česká televize, děkuju za všechno, co jsi mi dala. Že jsem se mohla učit, posouvat, radovat i stresovat. Bylo to nezapomenutelných 16 let. A nebylo to snadné rozhodování. Ale cítím, že pro mě teď nastal čas na změnu. Na zvolnění a na to, abych se učila zase nové věci. Všem svým kolegům přeju hodně štěstí a držím palce. Budu vás dál sledovat!" zveřejnila Česká televize na svém Twitteru vzkaz od moderátorky. Písařovicová se rozhodla odejít sama.
Snaží se vybalancovat profesionalitu a selský rozum
V rozhovoru pro Český rozhlas o sobě Písařovicová prozradila, že je až příliš pečlivá. „Pořád pátrám, aby mi něco neuniklo, a přípravě věnuju příliš času. Často přitom někdy stačí otázku odstřelit a zeptat se selsky. To jsou často ty nejlepší otázky, protože tak by se zeptali lidé. Snažím se tak pocitově rozhodnout, zda je ten pravý čas na selský rozum, nebo na propracovanou přípravu,“ řekla moderátorka, která dnes slaví 45. narozeniny.
Nad chybami se snaží příliš nepřemýšlet
"Po každém rozhovoru mám pocit, že jsem ho mohla udělat líp, jsem velmi sebekritická. Snažím se ale tohle přemýšlení vypustit a říct si, že to příště zkusím líp, a když se tím budu zaobírat tři dny, tak mi to nepomůže. V praxi mi to ale někdy jde a jindy zase ne," řekla v rozhovoru pro Český rozhlas.
Ráda opravovala písemky
Na základní škole si úspěšná moderátorka nejčastěji hrála na paní učitelku. "Měly jsme se sestrou společný pokoj a šatní skříň byla imaginární tabule, stejně jako mí žáci. Za ty jsem psala písemky, například jsem napsala patnáct diktátů a pak je schovala na čtrnáct dní do šuplíku, abych zapomněla, kde jsem udělala chybu. Za dva týdny jsem je vytáhla a opravovala jsem chyby, které jsem sama udělala," popsala s pobavením pro Český rozhlas.
Touha po učitelství ji přešla v osmé třídě, kdy se rozhodovala, kam půjde po základní škole. Uvědomila si, že nemá dostatek trpělivosti na vysvětlování nové látky.
"Tohle mě baví, to bych mohla zkusit"
Po gymnáziu absolvovala Vysokou školu ekonomickou a po jejím ukončení začala rovnou pracovat pro Českou televizi, kde se vše učila od píky. „Přemýšlela jsem velmi jednoduše: bavilo mě zpívat, tak jsem si říkala, jestli bych neměla zpívat, a stejné to bylo s hraním. Pak jsem se povrchně na vysoké škole dostala k moderování a došlo mi, že to by mě asi bavilo. V České televizi jsem pak zjistila, že je to skvělá práce. Od povrchního smýšlení typu ‚tohle mě baví, to bych mohla zkusit‘ jsem objevila něco, v čem jsem se opravdu našla,“ řekla moderátorka.
Zpívá a hraje
Podle poroty má krásné a dlouhé nohy
V roce 2018 soutěžila s tanečníkem Michalem Mládkem v televizní show StarDance. Porotci soutěže i moderátor Marek Eben moderátorce chválili krásné a dlouhé nohy, vítězství jí ale bohužel nepřinesly – taneční pár opustil soutěž v osmém kole.
Vášnivá čtenářka
Největší relax je pro moderátorku hlavního zpravodajství čtení knížek a běhání, nejčastěji běhá osm až devět kilometrů. Motivovala dokonce i Brzobohatého, který ze začátku přistupoval k této zálibě velice neochotně.
„Nejdřív brblal, že je moc těžkej a tohle a tohle. A že má radši silové cvičení. A pak jsem mu, myslím, vysvětlila, že je to velmi přínosné a příjemné. A už běhá rád,“ konstatovala spokojeně moderátorka.
Moderátorka Magnesie Litery, Sportovce roku a nově i DVTV
Kromě moderování Událostí Písařovicová také uváděla udílení literárních cen Magnesia Litera v roce 2013 nebo anketu Sportovec roku v roce 2018. "Lákalo by mě uvádět zábavný pořad, ale vyrábět smích je to nejtěžší, co existuje. Musíte se naladit na lidi, kteří vás sledují, i na ty, kteří jsou s vámi ve studiu," řekla v rozhovoru pro Český rozhlas.
Humor je podle ní základem ve vztahu. Brzobohatý si také pochvaluje, že se pořád smějí, dokonce mu nevadí ani to, když se terčem vtipu stane on sám. "Když mám nějaký ego-záchvat, vyloženě se mi vysmívá," přiznal s úsměvem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Daniela
Na začátku ledna 2021 posílila řady internetové televize DVTV. Letos v říjnu však oznámila, že tam končí. „Je to hlavně proto, že chci být více doma. Měla jsem toho moc a zase mě to dohnalo. Zase jsme začala mít zdravotní problémy. Říkala jsem si, že když jsem svoje tělo neposlouchala nikdy, že teď už musím,“ svěřila se v podcastu Michaelův Mashup svého bývalého kolegy z DVTV Michaela Rozsypala. „Dopřeju si ten luxus, že budu pracovat úplně minimálně. A uvidím, kam mě ta životní cesta zavede. Třeba se stane, že za půl roku zjistím, že budu chtít dělat něco úplně jiného. Teď vlastně neplánuju. Naštěstí práci jako takovou mám. Není jí tolik, ale stačí to na pokrytí výdajů, které potřebuju,“ pochvalovala si.
Starší sestru učila kouřit
Písařovicová byla dlouho single a bezdětná, vždy ale udržovala dobrý vztah se svým synovcem, synem sestry Renaty.
„Sestra je na rozdíl ode mě klidná síla, vyrovnaná. Já byla trochu vyvrhel. I když jsem byla o dva roky mladší, učila jsem ji kouřit. Na vysoké škole neměla jediný problém a mě vyhodili od třech zkoušek, byla jsem větší střelec. Je podle mě i daleko šikovnější než já, ale já se zase nebojím,“ řekla moderátorka v rozhovoru pro server iDnes.cz.
Táta chtěl mít z dcer volejbalistky
„Tatínek chtěl být volejbalistou, a protože se mu to nevyplnilo, rozhodl se, že umožní sportovní kariéru aspoň svým dcerám. Trénoval nás, ale mě volejbal moc nebavil. Byla jsem nejhorší v oddíle, neměla jsem fyzičku ani průpravu, tak jsem v pubertě, stejně jako sestra, skončila,“ vzpomínala v rozhovoru pro Český rozhlas Písařovicová, která si nakonec oblíbila plážový volejbal.
Stojí si za svým vzhledem
Moderátorka se nechala v několika rozhovorech slyšet, že ji velmi rozčiluje kritika jejího obočí. "Často ohledně tohoto tématu dostávám e-maily a mám pocit, že je půlka republiky znalcem na obočí. Fascinuje mě, kolik lidí se tím zaobírá. Mně nevadí, že ho mám široké, přijde mi v pohodě a hlavně – je moje. Proto si myslím, že jediný člověk, který by o tom měl rozhodovat, jsem já sama."