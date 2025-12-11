Přeskočit na obsah
11. 12. Dana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Úspěch, odvaha i bolestná rozhodnutí. Skutečný život Daniely Písařovicové vás překvapí

Daniela Brzobohatá
Daniela BrzobohatáFoto: Profimedia
Daniela Brzobohatá
Daniela BrzobohatáFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Její otec si přál, aby byla volejbalistkou, ona zase chtěla být paní učitelkou. Daniela Písařovicová letos věrně stála po boku svého partnera Ondřeje Brzobohatého, provdala se za něj a rozhodla se zvolnit pracovní tempo. Dnes slaví půlkulatiny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Daniela Písařovicová Brzobohatá má za sebou vzrušující rok: 15. září se z ní stala vdaná paní. S partnerem Ondřejem Brzobohatým poutali pozornost už dříve tohoto roku. Důvodem byly zejména dozvuky z jeho předešlého manželství s Taťánou Kuchařovou. Na veřejnost totiž pronikly zprávy o Brzobohatého extravagantním koníčku, tzv. drag queen, kdy se obléká za ženu.

Reklama
Ondřej Brzobohatý
Ondřej Brzobohatý

"Končím s Tiffany Richbitch," říká Ondřej Brzobohatý po vlně nenávisti

Celebrity

I tehdy stála Písařovicová věrně po jeho boku. Brzobohatého ženské alter ego jí nepřekáží, naopak. Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc. Pokud by to pro mě byl problém, s Ondrou bych se přestala vídat, uvedla před půlrokem.

V České televizi nejdříve moderovala ekonomicky zaměřené pořady a od roku 2013 hlavní zpravodajství Události. Její otec chtěl, aby byla volejbalistka, ona zase chtěla být paní učitelka. Už na střední škole hrála divadlo a zpívala a po skončení Vysoké školy ekonomické si uvědomila, že právě moderování je pro ni to pravé. V roce 2010 získala cenu Týtý v kategorii Objev roku. 

Oblíbená moderátorka slaví 47. narozeniny. Na to, jak vypadala jejich italská svatba i proč se rozhodla skoncovat s prací pro DVTV, se můžete podívat do naší galerie.

Předchozí
1234517
Pokračovat

Život Daniely Písařovicové

Daniela Písařovicová Brzobohatá, Ondřej Brzobohatý
Daniela Písařovicová Brzobohatá, Ondřej BrzobohatýFoto: Profimedia.cz

Život Daniely Písařovicové prošel letos několika významnými změnami: provdala se a skončila v práci. S manželem Ondřejem Brzobohatým zaplňovala stránky bulváru zejména na jaře, když na veřejnost proniklo obvinění jeho bývalé manželky Taťány Kuchařové z toho, že se rád převlíká za ženu. Brzobohatý se rozhodl vyjít s pravdou ven a veřejnosti se představil jako drag queen jménem Tiffany Richbitch.

Písařovicová loajálně stála po jeho boku. "Taťána vsadila na vysokou kartu - poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby - a to není něco, co by evidentně i další lidé přešli mávnutím ruky. To se prostě nedělá. Jsem zastáncem toho, že se špinavé prádlo má prát doma," uvedla tehdy a dodala, že s alter egem svého partnera problém nemá. "Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc. Pokud by to pro mě byl problém, s Ondrou bych se přestala vídat."

Dnes slaví oblíbená moderátorka 45 let. Nedávné velké změny v jejím životě, včetně svatby v Itálii nebo výpovědi v DVTV, si můžete připomenout v naší galerii.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama