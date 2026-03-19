Přeskočit na obsah
19. 3. Josef
Ikona počasí
-- °C
-- °C
S mámou jsme ještě nepřestřihly pupeční šňůru, říká o Bohdalové Simona Stašová

Simona Stašová
Simona StašováFoto: Profimedia
Simona Stašová
Simona StašováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nejslavnější rolí Simony Stašové je nejspíš maminka Šebková z Hřebejkova filmu Pelíšky. I když se objevila v desítkách filmových i televizních rolí, považuje se hlavně za divadelní herečku. Jaký vztah má s matkou Jiřinou Bohdalovou, proč tajila smrt otce a jak vnímá stárnutí?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Simona Stašová patří k nejlepším českým herečkám a 19. března slaví 71. narozeniny. V jejím případě platí, že jablko nepadlo daleko od stromu. Původně si myslela, že na rozdíl od své slavné mámy, herečky Jiřiny Bohdalové, nebude dělat komedie, ale tragédie. V nesčetných svých rolích však přesvědčila, že ani v komediích nezapře herecké geny.

Svou živelností a spontánností i v osobním životě připomíná mnohým slavnou italskou hvězdu Sophii Lorenovou. Podobně jako její maminka i Simona stárne s grácií, a věk jí dokonce prospívá. Rodinný lék na dlouhověkost a vitalitu? Humor.

Předchozí
1234513
Pokračovat

Dcera herečky a vědce

Stašová se narodila do rodiny známé české herečky Jiřiny Bohdalové a doktora přírodních věd, seizmologa a geofyzika Břetislava Staše. Přestože se rodiče rozvedli, udržovali spolu dobré vztahy.

To, že tatínek zemřel Stašová před veřejností tajila více než rok. Bylo to před Vánocemi a já nechtěla kazit lidem náladu tím, že mám smutek. Tak jsem to pojala jako čistě soukromou záležitost. Naposledy jsme se viděli 8. prosince 2021, byla jsem za tatínkem jako vždy, popovídat si, přinést mu, co potřeboval. Nic nenaznačovalo, že se vidíme naposledy. Jen pár hodin na to zemřel, řekla Stašová v léta 2023. 

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

