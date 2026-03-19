Elišku Křenkovou mohou diváci znát například i ze seriálu Bratři a sestry, do jehož natáčení její požehnaný stav zasáhl. Kvůli své roli tak musela s pravdou ven o dost dříve, než by původně chtěla. Věděli o tom však jen spolupracovníci, před veřejností to dokázala utajit až do vysokého stupně gravidity.
„Chlap si má říct, jestli chce být u porodu,“ říká nastávající maminka Eliška Křenková
Herečka Eliška Křenková se už brzy stane poprvé maminkou. Nyní se rozpovídala o tom, co prožívala na začátku těhotenství, jak dlouhou plánuje pauzu a jak by si představovala porod.
„O tom, že jsem těhotná, jsem se dozvěděla v té nejvíc stresující části roku. Bála jsem se, aby se něco nestalo, protože jsem věděla, že následující týdny budu ve velkém vypětí. Musela jsem to samozřejmě říct seriálové produkci. Jenže v období, kdy se to ještě nemá, tak to pro mě nebylo úplně lehké,“ říká herečka, která si své soukromí střeží, což dokládá i fakt, že otec dítěte je široké veřejnosti neznámý. Křenková se ráda prezentuje jen svou prací, ke které se hodlá co nejdříve po porodu opět vrátit.
„Budu mít teď chviličku pauzu, mám volno pár měsíců, ale zas tak dlouhé volno i kvůli kurzům a natáčení mít nebudu. Nechtěla bych vypadnout z praxe na moc dlouho,“ říká Eliška, která vede herecké kurzy. S prací to ale podle svých slov určitě nebude přehánět. „Snažím se i za normálních okolností svůj čas hodně kontrolovat a ordinovat si mezi projekty volno, protože je to podle mě velmi důležité, mít i nějakou mentální hygienu. Tohle volno ale bude přirozeně trošku delší a úplně jiné než ta, co jsem měla doteď.“
Nastávající rodiče podle jejích slov už vědí, jestli přivítají na svět dceru, nebo syna. „Chtěla jsem to vědět, protože jsem se k tomu miminku už chtěla nějak vztahovat. Ale řekla jsem si, že to nebudu říkat,“ sdělila v pořadu Show Jana Krause. Tam také prozradila, jestli bude chtít partnera u porodu. „Já to tak nemám. Mám pocit, že si to má říct ten chlap. Respektovala bych, kdyby řekl, že je křehký a nezvládne to,“ prohlásila. „Ale to jsou takové ty představy…možná se to změní a řeknu: Budeš tady!“ dodala se smíchem.