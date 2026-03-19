Zpěvačka Heidi Janků patří k těm, kteří nejsou zvyklí si veřejně stěžovat, i když mají důvod. A těch má Janků opravdu mnoho. Už jako malá zažila něco, co by mnohé zlomilo. Když jí bylo jedenáct let, zemřela jí maminka na rakovinu a tatínek hodně pil. „Řekl, že když to nezvládne, dá mě do dětského domova. Hrozně jsme se bála,“ líčí zpěvačka, která vzpomíná i na to, jak jí otec říkal, že se neměla narodit. Stres, kterému čelila, se pravděpodobně podílel na vzniku závažného autoimunitního onemocnění, které ji sužuje dlouhé roky.
Nevyléčitelně nemocná Heidi Janků. Hrozí i umělý vývod střeva
Zpěvačka Heidi Janků dlouho tajila velmi závažné zdravotní potíže. Před lety jí bylo diagnostikované nevyléčitelné autoimunitní onemocnění, které její život velmi omezuje.
Jednou jsme byly i s maminkou u našeho rodinného doktora s tím, že maminka říkala, že se jí to moc nezdá, že hodiny prosedím na záchodě a teče to ze mě. On řekl, že je to lepší než zácpa, a odešly jsme bez diagnózy,“ vzpomíná na začátky svých problémů zpěvačka v pořadu 13. komnata. „Vždycky vím, kde jsou záchody, mohla bych být průvodce po záchodech,“ říká se smíchem. Zároveň ale přiznává, že onemocnění střev jí komplikovalo zaměstnání. „Mě rozhodila i voda, a abych vůbec mohla na jeviště, tak jsem nejedla a nepila,“ popisuje, jak vypadal její život předtím, než se začala léčit.
Kapela to podle zpěvaččiných slov dlouho nevěděla. „Já jsem to s nikým neřešila. Přijela jsem na ten koncert vyhladovělá, a tak jsem na záchod nechodila,“ říká v dokumentu s tím, že první kolegyní, které se svěřila, byla Miluška Voborníková, s níž v minulosti zkoušela muzikál a měly společnou šatnu. Ta jí také poslala ke specialistovi. V roce 2001 se tak svěřila do péče lékařů. Konečně se také dozvěděla diagnózu – ucerózní kolitida, které se česky říká chronický zánět tlustého střeva. „Přijde se na to tak, že pacienti začnou krvácet do stolice, postupně se příznaky mohou zhoršovat tak, že mají třeba deset až patnáct stolic s krví denně,“ říká lékařka Zdeňka Zádorová, která se o Heidi stará.
V nejzávažnější případech pacienti podle jejích slov končí na jednotce intenzivní péče a někdy se musí přistoupit i k odstranění tlustého střeva. K tomuto onemocnění patří nejen závažné fyzické obtíže, ale i psychické problémy, jako je úzkost, deprese a strach ze společenské izolace. V současnosti je Janků na biologické léčbě, protože jiné formy pro ni nebyly dostačující. V minulosti polykala až devět tablet denně. To jí způsobovala žaludeční nevolnosti, a tak si nyní píchá injekce. „Je to zatím to jediné, co mi pomáhá,“ přiznává. V televizním pořadu prozradila také to, jak vypadá její jídelníček. „Musím se vyhýbat vláknině. Měla bych jíst bílé pečivo, buchty a knedlíky,“ směje se Janků. Ta je momentálně v klidové fázi, a tak si může dopřát většinu potravin. Onemocnění je však nevyléčitelné, proto se musela smířit s tím, že jistá omezení ji čekají po zbytek života. „Nikdy mě nenapadlo si stěžovat, myslím, že jsou na tom lidi daleko hůř,“ dodává optimisticky.