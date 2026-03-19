Zpěvačka Michaela Nosková otevřeně hovoří o svých zkušenostech s domácím násilím, které zažila v bývalém vztahu s podnikatelem Jindřichem Čandou. Ten teď čelí trestnímu soudu, kde je obviněn z domácího násilí a také vydírání. Některá obvinění byla ale překvalifikována a zpřísněna proto, že jeho konání bylo dlouhodobé.
Drama u soudu: Právník zaútočil na soudkyni, Nosková čekala to nejhorší
Už šestým stáním pokračoval tento týden trestní soud s bývalým partnerem zpěvačky Michaely Noskové, kterého státní zastupitelství vinní hned z několika činů. A nyní se obvinění ještě zpřísnilo.
Z obvinění ohrožení výchovy zpěvaččiny starší dcery Elišky, které Čanda zakazoval styk s mladší dcerou Jasnou a minimálně jednou ji fyzicky napadl, se tak stalo týrání svěřené osoby. Vydírání ve stadiu pokusu spáchané na Noskové, kdy ji donutil podepsat zástavní smlouvu na její dům, má zase zpřísnit fakt, že v té době byla těhotná. Zatím poslední jednání bylo velmi vyhrocené. Vypovídala totiž znalkyně, která měla dosvědčit následky, jež Čanda svým jednáním způsobil nejen Noskové, ale i její dceři Elišce. Výpověď však zpochybnil jeho právní zástupce, který kladl stále dokola stejné otázky. To se nelíbilo nejen advokátce zastupující Noskovou, ale ani samotné soudkyni, která je zamítla. A to vyprovokovalo Čandova právníka k útoku.
„Zamítáte nám otázky na znalkyni, jakým způsobem došla k výsledku. Navrhujeme, abyste se z této věci vyloučila z důvodu podjatosti, klient má právo na spravedlivý proces a ten zjevně nejste schopna zaručit,“ řekl před soudem. Soudkyně ale odmítla na toto přistoupit. „Podávám stížnost, zapsat do protokolu, děkuji,“ zaznělo v soudní síni podle webu Expres.cz. Takové chování Noskovou rozhodně nepřekvapilo.
„Já myslím, že mě nepřekvapilo vlastně nic, protože já jsem čekala od toho bývalého partnera to nejhorší, co může být. Pro mě z jeho výpovědi nebylo nic překvapivého na tom, že v uvozovkách jsem si všechno způsobila sama,“ řekla Nosková pro eXtra.cz. To, čemu Čanda čelí v tomto procesu, ale zdaleka není jeho jediný problém.„Kriminalisté koncem února 2026 zahájili trestní stíhání proti osmačtyřicetiletému muži, a to ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, ze zpronevěry a z přečinu podvodu,“ potvrdila Blesku mluvčí Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje Šárka Pižlová s tím, že litera zákona jí neumožňuje uvést jméno.