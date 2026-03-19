Nepokořil ho režim ani rakovina. Luděk Munzar odmítl Antichartu, práskl dveřmi v Národním a život dožil po svém

Herec Luděk Munzar (†85), který se narodil 20. března 1933 v Nové Včelnici, patřil k nejvýraznějším osobnostem českého divadla i filmu. Na plátně i na jevišti dokázal spojit přirozenou autoritu, lidskost i přesnost, s jakou přistupoval ke každé roli. Působil klidně a rozvážně, zároveň se ale nebál jasných a zásadních rozhodnutí. Pro mnoho lidí ztělesňoval poctivost, disciplínu a pevný charakter. Vedle rolí s nadhledem mu byly blízké také psychologicky náročné postavy a charaktery s vnitřním napětím.
Munzar v pozdějších letech otevřeně říkal, že se s tempem moderní doby smiřuje jen těžko a že stárnutí pro něj není jednoduché. Kromě herectví měl ještě jednu velkou vášeň – hudbu. Hrál na housle a ve stáří si rád dopřával koncerty v Rudolfinu, kde si nenechal ujít zejména díla Smetany, Mahlera nebo Brucknera. V aktivních letech na podobné chvíle často neměl prostor. Při plném pracovním vytížení zvládal odehrát i 33 představení za měsíc.