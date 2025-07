Obermannová vyzývá Havlovou, aby si vyříkaly křivdu ohledně nevěry Václava Havla

Kohoutová přesto namítla, že mít poměr je jedna věc, druhá je veřejné ponížení, kterému byla Havlová vystavená v době, kdy Obermannová o svém vztahu s Havlem napsala knihu. A to i přesto, že v ní nikde není zmíněno, že mužem, o kterém píše, je právě Havel. „V té knize není nikde napsáno, že je to Václav Havel nebo bývalý prezident. To všechno vyzradil sám Václav tím svým prohlášením, o kterým dodneška nevím, jestli psal opravdu on," tvrdí spisovatelka, která také podotkla, že od Havla už při jejich prvním setkání dostala výslovné svolení o něm napsat, co chce. Také říká, že mu knihu před vydáním dala číst a on souhlasil. Později to ale veřejně popřel.