Havlová rýpe do bývalé milenky svého manžela i po letech od jeho smrti

„Víte co, pojďme se chvilku bavit o morálce. Kdo je víc nemorální – žena bez závazků, která se zamiluje, nebo ženatý muž, který ji svedl? Já jsem ten vztah nevyvolala, nikdy jsem Havla nežádala o schůzku, po dobu jednoho roku jsem ho nikdy sama nekontaktovala. Ale zamilovala jsem se jako malá holka, to ano. A když mluvíme o morálce, rozhodně si nemyslím, že bych ublížila Dagmar Havlové. Nechovala jsem se o nic hůř, než se chovala kdysi ona,“ řekla před lety v rozhovoru pro Blesk. Tam také popsala, že se v knize snažila Havla chránit, a tak tam například zamlčela to, že to byl právě on, kdo vše inicioval. „Nahoru chtěl jít on a velmi razantně si o to řekl. Když jsem to psala, přišlo mi to už nějak moc. Chtěla jsem zjemnit fakt, že mě sbalil nesmlouvavě, až tak nějak vladařsky. Byla jsem z něj úplně paf. A byla jsem paf ještě asi deset dnů! Myslela jsem si, že už ho nikdy neuvidím.“