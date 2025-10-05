Ikona počasí
Zakázané lásky mezi celebritami? Havel randil s Veškrnovou, když jeho žena umírala

Dagmar Havlová a Václav Havel
Dagmar Havlová a Václav HavelFoto: Profimedia.cz
Dagmar Havlová a Václav Havel
Foto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Odlišné fanouškovské základny, představy manažerů a PR specialistů, ale i dosavadní vztahy můžou vést k tomu, že svou rodící se lásku některé celebrity radši tají.

Bývalý prezident Václav Havel měl vždy slabost pro ženy a to i v době, kdy byl ženatý. Když se ale začal scházet se svou druhou manželkou Dagmar Havlovou, byla jeho první žena Olga Havlová těžce nemocná. A proto se rozhodli svůj vztah držet v tajnosti. Tito dva ovšem nejsou jediní, kteří svůj vztah drželi v tajnosti. Kdo další ze světových i českých celebrit randil potají a proč, na to se můžete podívat v naší galerii.

1. Dagmar Havlová a Václav Havel

Dagmar Havlová a Václav Havel se začali scházet ještě za života jeho první ženy Olgy. Právě to byl důvod, proč svůj vztah tajili. Krátce po její smrti se spolu začali objevovat na veřejnosti a do roka se i vzali. Společnosti trvalo delší dobu, než novou paní prezidentovou vzala na milost.

Dagmar Havlová a Václav Havel
Foto: Profimedia.cz
