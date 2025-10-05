Zakázané lásky mezi celebritami? Havel randil s Veškrnovou, když jeho žena umírala

Bývalý prezident Václav Havel měl vždy slabost pro ženy a to i v době, kdy byl ženatý. Když se ale začal scházet se svou druhou manželkou Dagmar Havlovou, byla jeho první žena Olga Havlová těžce nemocná. A proto se rozhodli svůj vztah držet v tajnosti. Tito dva ovšem nejsou jediní, kteří svůj vztah drželi v tajnosti. Kdo další ze světových i českých celebrit randil potají a proč, na to se můžete podívat v naší galerii.
Bývalý prezident Václav Havel měl vždy slabost pro ženy a to i v době, kdy byl ženatý. Když se ale začal scházet se svou druhou manželkou Dagmar Havlovou, byla jeho první žena Olga Havlová těžce nemocná. A proto se rozhodli svůj vztah držet v tajnosti. Tito dva ovšem nejsou jediní, kteří svůj vztah drželi v tajnosti. Kdo další ze světových i českých celebrit randil potají a proč, na to se můžete podívat v naší galerii.