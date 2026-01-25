Spisovatelka Irena Obermannová se na začátku letošního ledna svěřila fanouškům s tím, že řešení důchodu pro ni znamenalo víc stresu, než čekala. Přestože už splňuje věkové podmínky, vyřizování penze se protáhlo na dlouhé týdny a stálo ji spoustu energie i nervů.
Obermannová slaví vyřízený důchod, ale nešetří systém: „Stát je hrozivá Kafkárna“
Spisovatelka Irena Obermannová se po týdnech nervů a dlouhém čekání konečně dočkala vyřízení důchodu. Na sociálních sítích ale znovu připomněla, jak vyčerpávající pro ni celý proces byl – a popíchla i rozdíl v reakcích mezi Instagramem a Facebookem.
Na sociálních sítích tehdy otevřeně popsala své rozčarování ze systému. „Vždycky jsem říkala, že mám ráda stát. Že mu ráda platím daně. Že stát pak bude jako taková naše zahrádka. Vrátí nám to. A když ne nám, tak našim dětem. Ho*no, ho*no, třikrát ho*no?“ napsala bez obalu. Připomněla, že celý život poctivě odváděla odvody, a přesto se musela dlouhé týdny domáhat základní informace. „Zažádala jsem si o důchod, na který prý mám nárok. Jak by ne, když celej život platím jak mourovatá. Můj důchod bude malej, protože OSVČ. S tím jsem počítala. Ale ráda bych věděla, jak malej,“ dodala s tím, že na vyjádření čekala 85 dní.
Autorka bestsellerů si zároveň postěžovala na zdlouhavé shánění potvrzení, dlouhé čekání na úřadech i nemožnost se kamkoli dovolat či napsat. „Poté, co mě honili jak nadmutou kozu po všech potvrzeních. Nesmyslných. Poté, co jsem tam dřepěla dvě hodiny, i když jsem se objednala přes internet. Prý, abych nečekala,“ popsala svou zkušenost a přidala i drsnou radu: „Neplaťte si důchodové pojištění. Dávejte to do nějakého investičního fondu. Stát vám nas*re a ani neřekne, kdy a kolik,“ uzavřela tehdy.
O několik dní později ale přišla s lepší zprávou. „Prosím vás, tak já už ten důchod mám,“ oznámila svým sledujícím. Zároveň se podělila o reakce, které její původní výlev vyvolal. „Děkuji všem, kteří mě zavalili tou spoustou krásných vzkazů, lituji všech, kteří mě zaplavili spoustou nenávistných vzkazů a taky mě překvapil ten propastný rozdíl mezi Facebookem a Instagramem,“ napsala s tím, že zatímco na Instagramu se dočkala podpory, Facebook byl výrazně kritičtější. „Usuzuji z toho, že facebook je plnej zapšklejch důchodců,“ rýpla si ironicky
Obermannová zároveň přiznala, že dlouhé čekání na odpověď na ni silně doléhalo. „Ano, měla jsem z toho čekání strašnej stav. Jsem za něj ráda. I my jsme sněhové vločky a měli bysme vědět, že i my můžem. Státní aparát někdy působí jako hrozivá Kafkárna,“ svěřila se. Nejvíc ji děsila nejistota. „Pořád jsem si představovala, jak se tam dojdu zeptat, tak co teda, a oni mi odpoví, že neexistuju. Chtěla jsem jen informaci, kolik mohu očekávat,“ vysvětlila.
Nakonec se ukázalo, že orientační výši důchodu lze zjistit přes online aplikaci, což ji zpětně překvapilo. „Nechápu, proč toto sladké tajemství neříkají každému u okénka,“ dodala s nadsázkou.
Podle spisovatelky ale její příběh ukázal hlavně to, jak citlivé téma důchodů v Česku je. „Nicméně – soudě podle počtu shlédnutí mého postu – vysoce přes milión – jsem se dotkla bolavého místa,“ uzavřela. A reakce veřejnosti jí daly za pravdu.