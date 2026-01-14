Na sociálních sítích to tentokrát nebyla literární glosa ani jemná ironie. Spisovatelka Irena Obermannová zveřejnila emotivní příspěvek, který je plný frustrace, vulgarit a pocitu bezmoci. Spouštěčem jejího hněvu se stal důchod, na který má v současnosti podle zákona nárok.
„Čekám 85 dní. Nedá se dovolat ani napsat.“ Irena Obermannová, kritizuje vyřizování důchodu
Spisovatelka Irena Obermannová se na sociálních sítích otevřeně a bez servítek svěřila se svou zkušeností s vyřizováním důchodu. Čekání, nejasné informace a byrokracie v ní vyvolaly vlnu frustrace, kterou popsala velmi expresivními slovy. Její výpověď okamžitě rozpoutala debatu o postavení OSVČ a fungování důchodového systému v Česku.
Autorka několika úspěšných knih se dostala do věku, kdy může o penzi požádat, a tak se vydala na úřad. To, co následovalo, v ní ale zanechalo hluboké rozčarování. „Vždycky jsem říkala, že mám ráda stát. Že mu ráda platím daně. Že stát pak bude jako taková naše zahrádka. Vrátí nám to. A když ne nám, tak našim dětem. Ho*no, ho*no, třikrát ho*no?“ napsala otevřeně ve svém příspěvku na sociální síti.
ČTĚTE TAKÉ: „Celý život mi říkala, že jsem tlustá,“ říká o své matce Berenika Kohoutová
Obermannová připomíná, že celý život pracovala jako OSVČ a s nižším důchodem proto počítala. Přesto ji zarazilo, jak obtížné je vůbec získat základní informaci. „Zažádala jsem si o důchod, na který prý mám nárok. Jak by ne, když celej život platím jak mourovatá. Můj důchod bude malej, protože OSVČ. S tím jsem počítala. Ale ráda bych věděla, jak malej,“ pokračuje.
Podle jejích slov čeká na konkrétní výši penze už téměř tři měsíce. „Tak na toto sladké tajemství už čekám 85 dní. Poté, co mě honili jak nadmutou kozu po všech potvrzeních. Nesmyslných,“ popisuje své zkušenosti. Kritizuje také samotné jednání úřadu a organizaci práce. „Poté, co jsem tam dřepěla dvě hodiny, i když jsem se objednala přes internet. Prý, abych nečekala. Domnívala jsem se, že se na mě paní připraví. Ne, ne, všechno vyhledávala až se mnou.“
Ve svém výlevu nešetří ani systém jako takový. „Nedá se tam dovolat. Napsat. Neplaťte si důchodové pojištění. Dávejte to do nějakého investičního fondu. Stát vám nas*re a ani neřekne, kdy a kolik,“ vzkazuje svým sledujícím.
Emoce vygradovaly až k otevřenému odmítnutí státu, ve který dříve věřila. „Nemám ráda stát. Leda snad nějakej severskej. Musela jsem do sauny, abych neběžela na sociálku a neřvala už od vchodu. Asi tu zůstanu do smrti. Tohle si nezasloužíme,“ uzavírá svůj příspěvek spisovatelka.
Její slova okamžitě vyvolala silné reakce – od podpory až po polemiky o nastavení důchodového systému a postavení osob samostatně výdělečně činných v Česku.