Obermaierová, nebo Devátá: Která z hereček získá kultovní roli v pokračování Vyprávěj

Devátá se nechala slyšet, že by si v pokračování Vyprávěj velmi ráda zahrála postavu moudré babičky – podobně jako to kdysi měla Nina Divíšková ve své ikonické roli. Herečka je natolik nadšená, že by bez okolků hrála i zadarmo, jen aby mohla být součástí projektu, který podle ní nemá chybu a nabízí herecké výzvy. „Za takovou postavu bych nechtěla ani korunu! Kdo z herců by netoužil před smrtí po kvalitní roli? A ve Vyprávěj jiné než fajnové nejsou,“ rozpovídala se Devátá pro deník Aha!
Fanoušci Vyprávěj mohou jásat. Po nekonečných třinácti letech by se totiž mělo začít točit pokračování tohoto veleúspěšného retro seriálu! Jakmile se informace o natáčení dostala k herečkám Jaroslavě Obermaierové a Ivance Deváté, zahájily bitvu o své místo v šesté řadě této legendy. Hrát by tam totiž chtěly obě...
Ulice ji unavuje
Zálusk na roli si dělá také Jaroslava Obermaierová, diváky milovaná i nenáviděná drbna Nyklová z nekonečného seriálu Ulice. „Tam bych si tak ráda zahrála…“ netají se Obermaierová. A že by kvůli tomu musela oželet natáčení v Ulici? Pro herečku žádný problém. „Ta Ulice mě už unavuje. A proč bych vlastně nemohla hrát ve dvou televizích?“ přemítá o možných variantách.
Co bude dál?
Tvůrci Vyprávěj mají prý připravené materiály pro šestou řadu, která by navázala tam, kde původní seriál před lety skončil, a pokračovala v čase po roce 2005. Konečné rozhodnutí ale závisí i na novém vedení České televize. „Všechno závisí na novém vedení televize. Odtud se musí vše odvíjet. Seriál by samozřejmě pokračoval v roce 2005, kde skončil, a měl by to samé obsazení,“ prozradil scenárista Rudolf Merkner. Televizní diváci se tedy mohou znovu těšit na oblíbené tváře z původní řady, jako Andrea Růžičková, Roman Vojtek nebo Veronika Freimanová.