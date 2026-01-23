Herečka Jaroslava Obermaierová dává najevo, že jí role drbny Vilmy Nyklové v nekonečném seriálu Ulice už nestačí. Po více než dvou dekádách v jednom projektu má pocit, že se profesně zastavila, a začíná se poohlížet po dalších hereckých příležitostech. Aktuální děj ji totiž příliš nevyužívá a ona sama nechce zůstat „na lavičce“.
Obermaierová má Ulice plné zuby: „Unavuje mě.“ Ráda by naskočila do pokračování Vyprávěj
Jaroslava Obermaierová přiznala, že její postava v Ulici je dějově upozaděná a ona už nechce jen čekat na pár replik. Otevřeně proto mluví o práci mimo Novu – nejvíc ji láká případné pokračování seriálu Vyprávěj. Producent Ulice navíc potvrdil, že smlouva jí angažmá v jiných projektech neblokuje.
Ještě před několika měsíci přitom zdůrazňovala svou loajalitu k Nově. „Jsem tváří Novy, takže na Primě jsem nehrála nikdy a v ČT naposledy před patnácti, možná dvaceti lety. Jsem Nově věrná, tak snad bude i ona mně,“ řekla tehdy. Teď ale mluví otevřeněji o tom, že potřebuje změnu. „Dozvěděla jsem se, že se bude točit pokračování seriálu Vyprávěj, který teď ČT reprízuje. Tam bych si tak ráda zahrála… Je to o něčem a je tam co hrát! Ta Ulice mě už unavuje,“ přiznala bez okolků.
Na její slova reagoval i kreativní producent Ulice Mario Kubaš, který upozornil, že případné hostování jinde není problém. „Paní Obermaierová je nedílnou součástí Ulice a její smlouva jí nijak nebrání ani v angažmá v jiných projektech,“ uvedl. Právě to herečce dodalo odvahu mluvit o tom, že by ráda hrála víc – a jinde.
Pozornost se tak znovu upíná k retro seriálu Vyprávěj, který Česká televize vysílala v letech 2009–2013 a který byl zasazený do reálných historických událostí. Podle scenáristy Rudolf Merkner se s návratem skutečně počítá: „Seriál by samozřejmě pokračoval v roce 2005, kde skončil, a měl by to samé obsazení plus noví herci,“ prozradil.
Zda se v případném pokračování Vyprávěj objeví i Jaroslava Obermaierová, zatím jasné není. Sama herečka ale dává najevo, že by nabídku uvítala – především proto, že po letech v Ulici touží po roli, která jí dá víc prostoru a smyslu.