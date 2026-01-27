Přeskočit na obsah
27. 1. Ingrid
Marta Jandová musela akutně pod kudlu: Zpěvačku potrápil prasklý implantát

Marta Jandová
Marta JandováFoto: Profimedia
Marta Jandová
Marta JandováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Znovu podstoupit chirurgický zákrok, který nesnesl odkladu, byla nucena zpěvačka Marta Jandová. Důvodem byl prasklý prsní implantát –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a to téměř osm let od masektomie, kterou zpěvačka dobrovolně podstoupila.

Pro radikální krok, kdy si nechala preventivně odstranit prsa kvůli vysokému riziku rakoviny, se rozhodla ve svých čtyřiačtyřiceti letech. Zvýšenou pravděpodobnost onemocnění tehdy potvrdily genetické testy. Marta má k této diagnóze bohužel dědičné predispozice – její maminka na rakovinu zemřela krátce po čtyřicítce – a právě tato osobní zkušenost byla jedním z hlavních důvodů, proč se k náročnému zákroku odhodlala.

Je nositelkou smrtícího genu

Vyšetření před lety odhalilo, že je Marta nositelkou genu BRCA1, kvůli kterému měla až 80–90procentní riziko vzniku rakoviny prsu a vysoké riziko rakoviny vaječníků. Tehdy to byla pro ni životně důležitá volba, a i když se s výsledky obtížně vyrovnávala, rozhodla se ochránit sebe i svou rodinu. Jako matka dcery nechtěla riskovat své zdraví.

Operaci nazvala Marta vtipně „výměnou součástek“.
Když se teď Marta musela znovu na operační sál vrátit a absolvovat okamžitou výměnu implantátu, byla už mnohem klidnější. „Opět mě operoval doktor Lukáš Frajer, kterému tímto moc děkuji,“ svěřila Blesku Jandová a dodala: „Díky němu jsem se tak moc nebála, je strašně šikovný. Děkuju všem z Motola.“ Teď už se pomalu vrací do svého standardního režimu a chystá se na měsíční turné po Německu a Švýcarsku se svou kapelou Die Happy.

VIDEO: Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat

Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: blesk.cz

