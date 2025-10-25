Po rozpadu vztahu Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka prodali manželé dům i společnou realitní firmu na Tenerife. Noví majitelé ze Zlína ukončili působení Hájkovy milenky Alexandry, jež podle informací působila povýšeně vůči stále spolumajitelce Zuzaně. Ta potvrdila, že v realitách pokračuje jako tvář Tenerife Real a bude se věnovat marketingu i prodeji.
Románek měl dohru! Poté, co se vztah Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka rozpadl, rozhodli se manželé zbavit společného podnikání na Tenerife. Firmu převzali noví majitelé – a ti se postarali o zásadní změnu: Hájkova milenka Alexandra už ve společnosti nepůsobí.
Po dlouhých letech společného života je tak zřejmé, že manželství Zuzany a Vlasty definitivně skončilo. Oba prodali dům i realitní kancelář, kterou na ostrově vybudovali. Zuzana se však světa nemovitostí vzdát nehodlá. „Budu i nadále tváří Tenerife Real, budu dělat promo, sociální sítě, marketing a zároveň i prodávat, na což se opravdu těším,“ uvedla pro Blesk.
Spolupracovat bude s novými majiteli firmy – dvěma mladými podnikateli ze Zlína. Ti po převzetí zavedli nové pořádky, přičemž hned zpočátku narazili na ožehavou situaci týkající se vztahu Vlasty Hájka s bývalou kolegyní Alex. „Je to samozřejmě jeho soukromá věc, ale trochu to tady rozhýbalo vzduch, rozvířilo vody kolem a nepřímo se to dotklo i samotného prodeje,“ prozradil pro eXtra.cz nový spolumajitel Tenerife Real, Petr Mlčoch.
Podle informací Blesku se Hájkova partnerka vůči Belohorcové nechovala zrovna přívětivě. Měla působit povýšeně, jako by jí firma patřila – jen díky jejímu vztahu s Hájkem. A to i přesto, že Belohorcová byla v té době stále spolumajitelkou. Právě proto už dnes půvabná Makedonka ve firmě nepůsobí. „Dá se říci, že jsme se s ní rozloučili. Nenazval bych to tak, že bychom ji vyhodili nebo něco takového. To ne. Ale probrali jsme celou tu situaci a domluvili jsme se, že to takto bude nejlepší, protože jak jsou v tom osobní vztahy, tak to samozřejmě nedělá dobrotu,“ vysvětlil Mlčoch.
