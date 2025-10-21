21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Pohár přetekl," říká o rozchodu s Hájkem Belohorcová

Hotel Carlo VI. , Wedding world , Zuzana Belohorcová
Zuzana BelohorcováFoto: Profimedia
Hotel Carlo VI. , Wedding world , Zuzana Belohorcová
Zuzana BelohorcováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Zatímco dosud se o rozpadu manželství bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka jen šuškalo, nyní půvabná Slovenka otevřeně mluví o tom, že se jejich cesty rozdělily, a nenechává nikoho na pochybách, čí to byla vina.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Až dosud byla bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová zdrženlivá, co se týká zvěstí o nevěře jejího manžela Vlasty Hájka. Nyní už konec osmnáctiletého vztahu neskrývá, přesto však volí velmi opatrná slova, když mluví o tom, jak v současnosti vypadá její milostný život. 

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek

"Hájka při nevěrách přistihly fotopasti," říká o manželovi Belohorcové Koktová

Celebrity

Mluví se o tom, že rok 2025 je rokem plným změn a úklidu. A já jsem uklidila nejen v profesním, ale i v tom osobním životě. To, co běží v médiích, asi všichni zachytili. Nejsem z toho úplně nadšená, ale moc dobře vím, že takové věci se stávají všem, nejen nám,“ snaží se Belohorcová působit klidně. Přesto přiznává, že to pro ni je zklamání, protože její rodiče spolu byli 51 let a ona doufala, že i její manželství je napořád. 

„Život přináší různé životní okamžiky. Jsme spolu vlastně už osmnáct let. Vždy jsem stála při svém muži. Ale když pak přijdou takovéto momenty a nastanou životní změny, myslím, že by k tomu měl člověk přistupovat s úctou a pokorou. Pro klid rodiny, hlavně svých dětí, které jsou pro mě vším, se k tomu absolutně nevyjadřuji, protože si myslím, že každý, kdo nějakým způsobem zná mého manžela, tak si na to zcela jistě udělá svůj názor, a já už to nebudu muset nijak komentovat. Čas pak ukáže, co se vlastně stalo a jak se to stalo,“ řekla Blesku a dala tak jasně najevo, že to byl právě Hájek, kdo způsobil rozpad vztahu. 

Reklama

„Víte, já spoustu věcí sdílím na sociálních sítích. Píšu tam i věci ze svého soukromí, jak jsme žili, jezdili na různé výlety, jak jsme trávili čas s dětmi… Ale pak si myslím, že jsou věci, které na sociální sítě nepatří – a to je právě tahle situace. A opět to dělám pro klid duše mých dětí, takže si chci zachovat dekorum. To ale neznamená, že když mlčím, tak s tím souhlasím. Řekla bych, že je to taková lepší cesta – zachovat se mile a slušně,“ dodala Zuzana. Na dotaz na to, co plánuje její muž, diplomaticky odpověděla. „Kam nebo jakým směrem se bude ubírat manžel, to je spíš otázka na něho.“

Mohlo by vás zajímat: Osamělé krásky. Které celebrity se musely vyrovnat s rozchodem?

Video: Associated Press

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama