"Pohár přetekl," říká o rozchodu s Hájkem Belohorcová

Až dosud byla bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová zdrženlivá, co se týká zvěstí o nevěře jejího manžela Vlasty Hájka. Nyní už konec osmnáctiletého vztahu neskrývá, přesto však volí velmi opatrná slova, když mluví o tom, jak v současnosti vypadá její milostný život.
Až dosud byla bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová zdrženlivá, co se týká zvěstí o nevěře jejího manžela Vlasty Hájka. Nyní už konec osmnáctiletého vztahu neskrývá, přesto však volí velmi opatrná slova, když mluví o tom, jak v současnosti vypadá její milostný život.